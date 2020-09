Lolopop, le sweat d’allaitement 100% eco responsable qui cartonne sur Ulule

Pour nourrir un bébé, il y a deux écoles : l’allaitement ou le biberon. C’est un choix personnel de la mère qui ne doit être dicté par personne. Cependant, il faut reconnaître le côté naturel, sain et écologique de l’allaitement. Et évidemment le côté bénéfique pour le bébé.

En revanche, allaiter dans un lieu public soulève souvent des controverses… Allaiter est un moment intime que l’on partage avec son bébé mais parfois quand la faim se fait sentir, il faut le partager avec des inconnus. Pour rendre l’allaitement plus intime, Lolopop lance en campagne Ulule, le premier sweat d’allaitement. Présentation.

Un sweat Eco-responsable !

Allaiter c’est aussi u geste zéro déchet, zéro gaspillage et zéro plastique ! Les sweats Lolopop sont en molletons OEKO-TEX, tissés à partir de 50% de plastiques recyclés et de 50% de coton recyclé. Aucune nouvelle ressource n’est donc consommée. Les « Lolopop » sont produits en France conçu en Côte d’Or et en Dordogne, tissés dans le Nord et confectionnés à Paris.

Ils se présentent sous la forme d’un sweat classique mais ils cachent deux fermetures éclairs latérales… Pour allaiter bébé quand il en a besoin sans pour autant s’exposer aux yeux de tous. Tous doux, tous moelleux, ils seraient hyper confortables !

Crédit photo : Lolopop

Des couleurs et des motifs sympas !

Pour la somme de 89€, vous pourrez choisir entre les modèles suivants :

Made In Mama / Ecru

Effet-Mère / Moutarde

Elevé au sein de la meute / Bleu

Lolopower / Corail

Mère Nature / Sapin

Ils sont chacun, brodés de leurs noms sur de jolis motifs qui permettent d’afficher fièrement sa position de mère allaitante ! Vu le carton que le Lolopop fait sur Lolopop, plus de 150% de l’objectif atteint alors qu’il reste 25 jours de campagne, on ne doute pas qu’il manquait beaucoup à toutes les mamans !