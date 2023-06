Salistick, l’invention d’un test de grossesse salivaire bientôt disponible en France

Lorsqu’une femme ne voit pas ses règles arriver, sa première idée est de faire un test de grossesse, pour savoir si un petit être se développe au creux de son utérus. À l’heure actuelle, pour savoir si l’on est enceinte, il existe seulement deux solutions. La première consiste à uriner sur un bâton réactif, une bande indique que l’on n’est pas enceinte, deux bandes colorées viennent confirmer les doutes. La seconde étant de réaliser une prise de sang pour mesurer le taux de Bêta-HCG, l’hormone produite par le placenta lors d’une grossesse. L’invention d’un nouveau test pourrait offrir aux femmes une troisième alternative. Il ne faudra plus faire pipi sur le bâtonnet, mais l’insérer dans sa bouche. Découverte !

Quelle est cette invention révolutionnaire ?

Les premiers tests de grossesse urinaires sont apparus dans les années 1970, reposant sur le principe de l’immunochromatographie. Depuis cette date, aucune évolution notoire pour ces tests qui reposent sur la détection de l’hormone Bêta-hcg. Le nouveau kit baptisé Salistick™, une invention de la start-up israélienne Salignostics, est déjà commercialisé au Royaume-Uni et en Irlande, en partenariat avec Abingdon Health. Ce test ne nécessite plus l’urine sur un bâton traditionnel, mais plutôt un simple crachat. Grâce à cette avancée, il devient plus facile de déterminer si l’on est enceinte. « Cette innovation passionnante offre aux femmes la possibilité de tester leur grossesse d’une manière plus propre, plus directe et plus facile, et constitue une évolution attendue depuis longtemps sur le marché des tests de grossesse », a déclaré Chris Yates, PDG d’Abingdon Health plc, dans un communiqué.

Comment fonctionne-t-il ?

Selon une étude de marché réalisée par Salignostics, les femmes interrogées préféreraient à 68 % opter pour un test salivaire plutôt qu’un test urinaire. Il est plus agréable d’utiliser la salive que l’urine pour réaliser ce genre de test, reconnaissons-le. Les instructions fournies avec le produit indiquent, par ailleurs, que les utilisatrices doivent attendre 30 min après avoir mangé ou bu avant de procéder au test. Le kit est livré avec un écouvillon de prélèvement qui doit être tourné autour de la langue, puis gardé dans la bouche pendant 90 s, avant d’être inséré dans l’unité d’analyse. Après cela, il suffit d’attendre cinq à quinze minutes pour obtenir le résultat.

Comment ce test peut-il affirmer ou infirmer une grossesse ?

Salistick™ est un test de grossesse qui détecte la présence de l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG), comme c’est déjà le cas des tests urinaires. Cette hormone est produite dès la fécondation par les tissus embryonnaires qui se développeront dans le placenta. Fonctionnant selon le principe du flux latéral, semblable aux tests de grossesse urinaires et aux tests rapides de dépistage de la COVID-19, le kit Salistick™ propose une méthode pratique pour obtenir un résultat. De plus, une application dédiée est disponible pour partager les résultats avec la famille et les amis. Les inventeurs du test assurent que sa précision est de 96,32 % dès le premier jour de retard des règles et de 97,35 % dès le deuxième jour.

Notons également que les inventeurs annoncent un taux légèrement inférieur à celui de la plupart des tests traditionnels utilisant un bâtonnet urinaire, dont beaucoup revendiquent une précision de 99 %. Les fabricants de Salistick™ sont en quête de l’approbation réglementaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Ce qui pourrait permettre la commercialisation de cette technologie aux États-Unis dans un avenir proche. Plus d’informations : salignostics.com