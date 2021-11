Hawkeye : un passionné fabrique un arc criant de réalisme

Si vous êtes un fan de l’univers Marvel, vous connaissez forcément la mini-série Hawkeye, créée par Jonathan Igla pour la chaine Disney+. Cette série se base sur le personnage du même nom que l’on retrouve dans le Comics qui lui est consacré. Un univers cinématographique dans la continuité des films Marvel Comics. Pour la situer dans le temps, la mini-série se déroule après les événements du film Avengers : Endgame.

Et, dans cette mini-série diffusée sur Disney+ depuis le 24 novembre dernier, on découvre un personnage du nom de Kate Bishop / Hawkeye, une jeune archère qui se retrouve avec les ennemis de l’ex-Avenger à combattre avec son arc. Ce dernier a inspiré un fan de la mini-série, qui a fabriqué une réplique en 3D, rétractable et fonctionnelle. On vous le présente.

Un arc très ressemblant à celui de la mini-série

Un jeune homme parvient à fabriquer en 3D l’arc de Hawkeye, plus vrai que nature. Les amoureux de la série, qui sont déjà nombreux, se sont empressés de se rendre sur le compte TikTok (@Propway) pour découvrir son arc criant de réalisme. Avec près de 339 k vues en quelques jours, il a réussi un coup de maître sur le réseau social en deux jours et avec seulement 4000 followers. En grand fan de Marvel, il a aussi réalisé un costume en 3D du désormais regretté Iron Man.

Que ce soit pour l’arc ou pour ses autres créations, le jeune homme semble très inspiré. Ses oeuvres sont tout simplement très réalistes, et en plus, elles sont aussi fonctionnelles.

Un arc 3D parfaitement réussi

Comme dans la mini-série, l’arc du fan de Hawkeye est rétractable, et se déplie en une fraction de seconde, simplement en agitant le poignet. Pour parvenir à ce résultat, le jeune homme l’a d’abord modélisé sur ordinateur, puis il a imprimé chacune des pièces de l’objet en 3D. Enfin, il les a assemblées pour en fait cet arc criant de réalisme. Sur la vidéo, on peut également voir qu’il résiste bien à la force qu’il lui impose. Il nous fait même profiter de quelques figures de style au beau milieu de ce qui semble être son salon.

Le 25 novembre dernier, devant son succès sur TikTok, le jeune homme a partagé une vidéo de plus de 10 minutes sur YouTube (Propway) et comptabilise déjà plus de 4000 vues en deux jours seulement. On y découvre les coulisses de sa création, mais aussi son fonctionnement.

Les fans de Marvel sont prolifiques

En début d’année, un youtubeur américain, Jake Laser avait lui aussi recréé une combinaison rétractable d’Iron Man, avec succès. En 2020, des ingénieurs américains avaient même imaginé un robot grimpeur capable d’arpenter les murs à la manière de Spider Man. Et déjà en 2013, le marteau de Thor avait inspiré un armurier pour forger un superbe objet. Marvel est un univers qui inspire les fans, et qui réunit des millions de passionnés à travers le monde.