CCM : une édition limitée de la Spitfire « Blackout » à l’occasion de la sortie de Black Widow

Black Widow, le dernier opus de Marvel Studios devait sortir en avril dernier. Mais le confinement a eu raison des sorties cinéma et on attend le futur Avengers pour cet automne. Black Widow, c’est l’histoire du personnage Natasha Romanov qui se retrouve au cœur d’une conspiration liée à son passé.

Dans cet opus, on pourra voir l’héroïne chevaucher, non pas une moto Triumph comme à l’habitude, mais une « Spitfire ». Pour la sortie du film, le constructeur anglais, CCM, sort une édition limitée de sa Spitfire : la Blackout. Un bijou qui devrait ravir les fans des super-héros.

La CCM Spitfire Blackout sera évidemment bien noire… Du cadre aux rayons, en passant par la selle. Seules quelques éléments rouges viendront égayer la moto. Des pneus à crampons de 17 ou 19 pouces pour rendre les chevauchées sauvages plus sûres et plus confortables.

Côté moteur, ce sera un monocylindre avec une cartographie d’injection réactualisée. Une double ligne d’échappement se trouvera en position haute. CCM n’a communiqué aucune date de sortie pour ce modèle limité, mais elle sortira probablement aux alentours de la date de sortie du film.

Crédit photo : CCM

En revanche, on sait qu’elle sera disponible en trois versions équipements : Hero – Action – Legend. Si nous ne connaissons pas la date, le prix a été indiqué par CCM et il faudra compter 9980€ pour s’offrir la réplique de la veuve noire !

Impossible de parler du futur Avengers, sans avoir une pensée pour Chadwick Boseman, acteur principal du magnifique Black Panther. Décédé à 43 ans ce 28 août dernier, le roi T’challa, a porté ce film comme jamais un acteur « Marvel » ne l’avait fait auparavant.