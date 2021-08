Un YouTuber a construit un arc qui ne rate jamais sa cible !

La dernière réalisation de la chaîne YouTube Stuff Made Here pourrait vous intéresser si vous recherchez de l’inspiration pour un nouveau projet. En effet, le YouTubeur Shane Wighton a mis au point un système de tir à l’arc à visée automatique qui atteint sa cible à chaque fois.

C’est justement le désir d’obtenir une visée parfaite, même avec une cible en mouvement, qui a poussé le jeune ingénieur à inventer sa solution. Pour ce faire, Shane s’est appuyé sur un aimbot. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, il s’agit d’un outil qui a été rendu populaire par les jeux vidéo. Il permet aux joueurs, grâce à un ordinateur, de faire des ajustements automatiques pour atteindre facilement une cible même avec un niveau de compétence réduit.

Populaire sur internet

Grâce à cet appareil intelligent, le YouTubeur qui gère la chaîne Stuff Made Here est en mesure de rivaliser avec sa femme archère sans qu’il soit nécessaire pour lui de s’entrainer de manière intensive. Shane montre comment il a fabriqué son arc à visée automatique dans une vidéo qu’il a mise en ligne le 14 aout dernier.

À noter que celle-ci comptabilise déjà plus de 5,8 millions de vues au moment de la rédaction de cet article. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est passionnant de voir les étapes de fabrication, d’autant que le jeune ingénieur a fait face à de nombreux obstacles qu’il a heureusement réussi à surmonter. À ce propos, il convient de noter qu’il continue de mettre à jour le code afin d’améliorer la précision au fil du temps.

Plusieurs moteurs

L’ensemble repose sur une structure semblable à celle d’un arc classique. Le designer a prévu un moteur pas à pas qui déplace l’arc verticalement pour l’incliner vers le haut ou vers le bas. Comme si cela ne suffisait pas, un deuxième moteur pas à pas est au rendez-vous. Celui-ci a pour rôle d’assurer la visée horizontale.

Il est couplé avec un système de crémaillère et de pignon. Le contrôle des deux moteurs est assuré par une carte Adafruit qui exécute le programme CircuitPython. Comme l’expliquent nos confrères de Futurism, l’arc est tellement sophistiqué que Wighton n’a même pas besoin de regarder une cible pour l’atteindre. Grâce à des capteurs, lorsque la flèche est pointée vers le bon endroit, la corde est relâchée automatiquement.

Efficace pour tirer sur une cible volante

Une cible volante ou en déplacement est beaucoup plus difficile à atteindre qu’un objet fixe. Shane a fait en sorte que son arc intelligent soit efficace en toutes circonstances. Pour ce faire, le YouTubeur a programmé le code qui gère le système pour que ce dernier soit en mesure d’établir une sorte de trajectoire virtuelle sur laquelle se déplace la cible et l’extrapole sur une courbe parabolique. Grâce à une combinaison de ces informations avec la vitesse de la cible et d’autres données, l’arc est capable de prédire le moment et le point exact où la flèche doit être tirée.

Stuff Made Here n’est pas à son premier coup d’essai avec ce projet particulièrement intéressant. Parmi ses créations antérieures, on peut citer un panneau arrière de panier de basket-ball qui garantit que chaque tir entre, mais aussi une batte de baseball qui peut frapper des circuits incroyablement loin.