La Chine va utiliser des armes à énergie électromagnétique (non létale) pour réprimer les manifestants

La Chine est connue pour ses lois strictes contre les manifestations. Malgré cela, le pays, qui compte actuellement plus de 1,4 milliard d’habitants, est parfois confronté à des émeutes que les forces de l’ordre ont du mal à maîtriser. Face à cela, China North Industries Group Corp produit depuis 2022 une arme électronique conçue spécifiquement pour réprimer les mouvements de foule dangereux. Le pistolet à bobine (ou coilgun) CS/LW21 a été développé par le designer chinois Lei Fengqiao. Comme son nom le suggère, il utilise un champ magnétique généré par un électro-aimant.

Selon un communiqué de presse du gouvernement chinois, cette arme « non létale » est destinée à réduire les risques de décès parmi les manifestants lors des opérations policières de répression de grèves. Certains hauts responsables étatiques chinois la comparent aux armes à projectile en caoutchouc utilisées dans de nombreux pays pour mettre un terme aux émeutes. Il faut savoir que l’un des avantages des coilgun (ou canon de Gauss) réside dans le fait que l’utilisateur peut régler l’intensité et la fréquence de tir afin de minimiser les dégâts. Mais cela ne veut pas dire que ces dispositifs militaires ne sont pas sans danger. Bien au contraire, ils peuvent occasionner des blessures graves. D’ailleurs, la Chine aurait développé un puissant canon naval utilisant une technologie similaire.

🇨🇳Chinese railgun for infantry "CS/LW21".

This is non lethal railgun for riot control,shot a ballets like coins.Beable to change shooting speed or shooting method with tip touch panel. pic.twitter.com/BEAuaPCQz5

— 大規模攻撃/daikibokougeki (@daikibokougeki) March 29, 2023