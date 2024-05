Un canon électromagnétique en sac à dos inspiré de Ghostbusters pour stopper les véhicules électriques

Les véhicules électriques, en particulier les deux-roues électriques tels que les scooters et les vélos électriques, sont non seulement respectueux de l’environnement, mais ils sont également rapides et agiles. Du fait justement de leurs performances impressionnantes, ils sont privilégiés par les malfaiteurs. Face à cette nouvelle menace, les autorités britanniques, par le biais du Laboratoire britannique des sciences et technologies de défense, mènent un programme de recherche. Celui-ci pourrait bientôt déboucher sur l’invention d’une technologie susceptible de changer la donne en matière d’arrestation. Sous l’égide du Ministère britannique de la défense, ce projet vise à créer une arme électromagnétique capable d’éteindre le moteur des véhicules électriques.

Sans danger ?

L’arme en question serait conçue pour être portée sur le dos, dans un sac, rappelant l’équipement de neutralisation utilisé dans la franchise SOS Fantômes (Ghostbusters) de Dan Aykroyd et Harold Ramis. Selon les explications de Gavin Stephens, président du Conseil national britannique des chefs de police, le dispositif militaire ne devrait pas entrer en service de sitôt. Et pour cause, en plus des nombreux défis techniques imposés par sa conception, des mesures devront être prises afin de limiter les risques de son utilisation sur l’environnement et les humains. Le syndicat espère ainsi qu’il sera sans danger. En effet, l’arme reposerait sur un système capable d’émettre une impulsion électromagnétique pour perturber les composants électroniques du véhicule.

Tromper le moteur des véhicules électriques

L’impulsion serait si puissante qu’elle arriverait à faire croire au calculateur que le moteur électrique est en surchauffe, ce qui aurait pour effet de stopper la rotation de celui-ci, et donc le déplacement du véhicule. Pour cette invention, les ingénieurs envisagent de cibler en particulier les motos et les vélos électriques. Cependant, l’arme fonctionnerait également sur les véhicules de nouvelle génération dotés de moteur thermique. « En fait, elle [l’arme NDLR] interfère avec le moteur électrique pour lui faire croire qu’il est en surchauffe. Elle envoie un signal pour induire celui-ci en erreur. Ces moteurs électriques sont apparemment dotés d’un système de sécurité intégré qui les arrête dès qu’ils croient qu’ils sont en surchauffe », a déclaré Gavin Stephens lors d’une conférence de presse.

Un concept qui n’est pas tout à fait nouveau

Fait intéressant, lors du salon technologique de Farnborough qui a eu lieu plus tôt cette année, un prototype de l'arme futuriste aurait été présenté aux responsables britanniques de la sécurité intérieure. Il faut savoir que les armes électromagnétiques ne sont plus vraiment une nouveauté. Elles servent par exemple pour neutraliser les drones. La Chine compte même d'utiliser des armes anti-émeutes à énergie électromagnétique afin de réduire les risques de décès lors des opérations policières de répression de manifestations.