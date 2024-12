Pourquoi mettre du papier aluminium autour du compteur Linky est une fausse bonne idée ?

Normalement, sauf cas exceptionnel ou refus de votre part, vous devez disposer du compteur Linky qui a remplacé nos vieux compteurs d’antan. Ce compteur vert-pomme connecté peut être relevé à distance, mais aussi contrôlé pour les heures creuses par exemple. De plus, il vous permet d’obtenir une facturation au plus juste par rapport à votre consommation. Déployé depuis 2015 en France, il a transformé la gestion énergétique, mais reste au cœur de nombreuses controverses, qui amènent même certains à refuser son installation. Ces derniers seront d’ailleurs taxés l’an prochain comme je vous l’expliquais dans cet article. Depuis quelque temps, des utilisateurs entourent leurs compteurs avec un étrange déguisement : le papier d’aluminium. Cependant, est-ce vraiment efficace pour « contrer » les ondes ? Ou, au contraire, est-ce dangereux ? Je démêle pour vous, le vrai du faux.

Certains craignent les ondes électromagnétiques du compteur Linky

Puisque le compteur transmet des données énergétiques à distance, il est certain qu’il émet des ondes ! Or, certaines personnes souffrant de maux de têtes, ou de vertiges attribuent ces symptômes aux ondes du Linky, cet objet étrange qui vient s’installer chez nous. Des craintes absolument injustifiées selon l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) qui, en 2021, a publié un rapport intéressant. Dans ce dernier, on peut lire la phrase suivante : « les résultats montrent que ces compteurs n’émettent que sur une faible partie du temps et que les niveaux relevés lors de ces émissions sont faibles, très inférieurs aux limites réglementaires ». En réalité, les ondes émises par intermittence par le compteur Linky seraient 25 et 37 fois en dessous des valeurs limites. D’ailleurs, ces ondes sont beaucoup moins puissantes que celles émises par une Box Internet, qui elle, n’est jamais incriminée.

L’aluminium, un faux bouclier et un vrai danger

Les « anti-Linky », convaincus des effets néfastes des ondes de leur compteur, l’entourent alors de papier d’aluminium, que l’on pense être un « bloqueur d’ondes ». Et, ces mêmes personnes pensent qu’au mieux cela bloque les ondes et que cela ne présente aucun risque : on se rassure comme on peut ! Et, pourtant, c’est absolument inutile, ou alors, il faut aussi déguiser la Box Internet ! De plus, cela peut même être dangereux, jusqu’à provoquer un incendie. En couvrant le compteur avec un papier aluminium qui ne laisse pas passer l’air, vous empêchez la ventilation du compteur, et risquez d’engendrer une surchauffe de ce dernier. Et, sinon ? On vous a déjà dit que l’aluminium était un conducteur d’électricité ? Eh oui, en entourant votre compteur, vous risquez aussi l’électrocution ! Enedis, l’opérateur des compteurs Linky, déconseille fermement cette méthode, soulignant qu’elle n’a aucune efficacité démontrée pour bloquer les ondes.

Pourquoi la désinformation persiste

Ah les réseaux sociaux, ils sont utiles, mais peuvent aussi être complètement inutiles, voire dangereux ! Les anti-Linky se sont emparés de TikTok pour publier des dizaines de vidéos relatant les effets néfastes des Linky ! Bien entendu, ils distillent aussi leurs faux conseils d’influenceurs en carton ! Ne vous laissez pas berner et cherchez plutôt conseils sur des études scientifiques réalisées par des laboratoires privés ou des chercheurs indépendants. Ce sera plus sûr que les réseaux sociaux ! Et, vous, avez-vous déjà envisagé de protéger votre compteur Linky avec du papier d’aluminium ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .