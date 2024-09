Quand, il y a quelques années, j’ai reçu une lettre d’Enedis m’informant que mon compteur électrique, vieux de 20 ans, serait remplacé par un Linky, je ne me suis pas posé de question. Et, quelques années plus tard, il ne m’a jamais posé le moindre souci, et en plus, il me génère des factures réelles, loin des piètres estimations que je recevais avant lui. Le résultat était souvent une facture salée, lorsqu’il fallait réajuster son montant en fonction de ma consommation. D’autres consommateurs, pour des raisons qui leur sont propres, refusent catégoriquement l’installation de Linky, fréquemment accusé d’être un espion, ou de propager de mauvaises ondes. Je ne me ferai pas l’avocat du diable. Cependant, ces opposants au Linky, pourraient avoir une bien mauvaise surprise d’ici à l’année prochaine. Laquelle ? Je vais tout vous expliquer.

Pourquoi certains refusent l’installation du compteur Linky ?

Les deux principales raisons de ce refus du compteur Linky concernent ses potentiels effets sur la santé et la peur d’être espionnés. En effet, le compteur Linky fonctionne grâce à la technologie du courant porteur en ligne (CPL) pour communiquer des données via le réseau électrique. Il émet donc des ondes électromagnétiques, comme celles produites par votre box Internet. À ce sujet, aucune étude scientifique n’a prouvé l’impact de ces ondes électromagnétiques, mais chez les personnes électrosensibles. L’autre peur concerne l’atteinte à la vie privée. Certes, le compteur Linky recueille des données détaillées sur la consommation d’électricité des ménages, mais elles sont destinées à améliorer votre gestion de l’électricité et de sa facture, votre smartphone en recueille bien plus soit dit en passant ! Néanmoins, certains refusent le Linky, tout simplement parce qu’il est imposé, et qu’en général, nous n’aimons pas les changements fondamentaux !

Que se passera-t-il en 2025, pour ceux qui n’auront pas le Linky ?

La décision vient de tomber et elle émane de la Commission de Régulation de l’Énergie. Elle concerne tous les particuliers qui ont refusé, pour quelques raisons que ce soit, de faire installer un compteur Linky ! Ces derniers se verront taxés d’une facture supplémentaire de 64 € H.T. par an, jusqu’à pose du compteur Linky, et ce, même si vous relevez précautionneusement votre compteur à chaque échéance. Cette facture sera prélevée tous les deux mois, à raison de 10,66 € H.T et apparaîtra comme telle sur votre compte ! Dans une lettre adressée aux particuliers ne disposant pas du Linky, Enedis précise, néanmoins, que les clients empêchés par une contrainte technique ne seront pas concernés.

Les anti Linky, vent debout contre Enedis

Nos confrères du Parisien ont interrogé plusieurs clients réfractaires au Linky, dans cette interview. Pour eux, cette nouvelle mesure prise par Enedis est faite pour forcer les clients à adopter le Linky. Pour le client interrogé, le Linky est « un mouchard chargé d’ondes », les arguments les plus avancés pour les anti Linky. Et, il refuse catégoriquement de se voir dans l’obligation de l’installer à son domicile. Dans une lettre adressée à Enedis, il pose la question suivante : « Je fais votre travail, estime-t-il à l’adresse d’Enedis, et vous me facturez le service. Ne serait-ce pas un abus de pouvoir ? Une forme de chantage pour m’imposer votre compteur « super surveillant » ? »

Cette lettre, il compte bien l’envoyer à l’UFC Que choisir, et à ses quelques amis députés, mais il y a peu de chance qu’il échappe à la facture promise… Sauf s’il change d’avis et qu’il fait installer un Linky vert, flambant neuf ! Et, vous le Linky, vous en pensez quoi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .