Quels sont les inconvénients d’un compteur Linky que les fournisseurs oublient de vous indiquer ?

Aujourd’hui, la plupart des foyers français disposent d’un compteur Linky, qui a remplacé les compteurs mécaniques d’antan. Le Linky est un compteur communicant qui permet une meilleure gestion de sa consommation. Néanmoins, ce compteur suscite de nombreuses controverses et interrogations. Il est dit « communicant car il permet de transmettre des informations à distance comme les index de consommation, de réaliser à distance la majorité des interventions et de permettre un ajustement du réseau plus optimum », explique le site radiofrequences.gouv.fr. Quels sont les inconvénients de ce compteur vert pomme qui a inondé la France ?

Des inconvénients ou des idées reçues ?

Le compteur Linky est opérationnel depuis le 1ᵉʳ décembre 2015, mais le déploiement a été réalisé sur plusieurs années. En termes de défaillances, certaines ont été relevées par des utilisateurs au fil des années. Néanmoins, on ne peut pas réellement parler d’inconvénients, mais plutôt de craintes, d’inquiétude, et de quelques incidents. Techniquement, mis à part la gêne occasionnée par le changement physique de l’ancien compteur, l’utilisation de l’électricité reste transparente.

Quels seraient les inconvénients du compteur Linky ?

Le premier qui me vient à l’esprit, peut-être parce que nous le vivons de temps à autre, concerne des coupures inopinées. Avec l’ancien compteur, les coupures étaient beaucoup moins fréquentes, mais avec Linky, dès que la puissance est dépassée, il faut réarmer le compteur. Par exemple, lorsque plusieurs appareils (four, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur) fonctionnent ensemble, la coupure est immédiate. Dans les faits, mon compteur est d’une puissance de 6 kVA, donc dès que celle-ci est dépassée, il se coupe. Si les anciens compteurs permettaient une marge d’acceptation, ce n’est plus le cas avec le Linky. Des consommateurs ont relevé des incohérences sur leurs relevés électriques, qui peuvent être dus à une mauvaise connexion, ou à la suite de la mise en service. Si vous relevez ce problème, il faudra contacter Enedis.

Les craintes concernent aussi l’atteinte à la vie privée, puisque le compteur Linky « surveille » tous nos faits et gestes ! Néanmoins, les données sont bien entendu, cryptées et sécurisées par Enedis, il n’y a donc aucun risque de fuite de vos données personnelles. La seconde crainte sur laquelle nous manquons encore de recul, concerne les ondes diffusées par le compteur Linky. C’est une réalité, mais pour cela, il faudrait être exposé au CPL (Courant Porteur de Ligne) à très forte dose. Or, l’ANSES confirme que l’exposition au CPL via le compteur Linky ne présente pas plus de risques que l’utilisation d’une télévision ou d’une plaque de cuisson. Les ondes émises par les compteurs Linky restent faibles et ne présenteraient pas de risques pour la santé. Ce que réfutent les « anti-Linky », bien entendu.

Des idées reçues, mais également quelques avantages

Certes, le compteur Linky fait l’objet de controverses, néanmoins, il est obligatoire de le faire installer. À titre personnel, je lui trouve un avantage considérable : celui de m’éviter des factures de régulation hallucinantes. L’année dernière, mon poêle à bois a fonctionné plus que de raison, et nous avons changé les fenêtres, pour des fenêtres triple-vitrage en PVC. Mon échéancier a donc été revu à la baisse, et mes mensualités ont diminué. Mon inquiétude était qu’elles soient trop basses, et la facture de février prochain soit plutôt salée. La semaine dernière, j’ai reçu un mail de la part d’EDF m’indiquant que ma consommation n’était pas en phase avec mon échéancier, me proposant d’augmenter mes mensualités. Ce que j’ai fait immédiatement pour éviter la mauvaise surprise. Avant Linky, cela était impossible !

L’autre avantage étant que je n’ai plus à prendre de journée de congé pour attendre le passage du technicien qui venait auparavant relever les compteurs, et qui plus est, pouvait jeter un œil chez moi ! Enfin, je trouve commode de pouvoir suivre ma consommation en temps réel et de pouvoir agir pour réduire cette dernière et réaliser quelques économies ! Et, vous ? Quel est votre sentiment vis-à-vis du compteur Linky ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .