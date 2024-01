Linky : est-ce que les compteurs électriques communicants sont plus susceptibles de prendre feu ?

Comme des millions de Français, un petit compteur vert trône dans votre salon, la plupart du temps, caché dans un coffrage en bois. Avec sa couleur vert pomme (ou rose), le moins que l’on puisse dire étant qu’il n’est pas très discret. Enfin, il n’est pas conçu pour être chic, mais pour vous permettre de maîtriser votre consommation et éviter les relevés mensuels des agents de votre fournisseur ! En attendant, le compteur Linky, puisque c’est de lui dont nous allons vous parler, aurait, à plusieurs reprises, déclencher des incendies chez des particuliers. Le risque zéro n’existe pas, certes, mais, votre compteur Linky peut-il vraiment déclencher un incendie ? Décryptage.

Risque d’incendie sur le Linky : deux avis s’opposent

Pour ENEDIS, le gestionnaire du réseau et responsable du déploiement des compteurs Linky, le message est clair : « il n’y a pas de risque d’incendie lié aux compteurs Linky ». En revanche, pour le mouvement anti Linky « Stop Compteur Linky », ce compteur peut être un risque d’incendie, à cause de défaut de construction. Ce que réfute ENEDIS, qui affirme qu’aucun problème d’incendie lié à une défaillance de construction n’a été recensé depuis l’installation des Linky. Pour étayer son affirmation, ENEDIS assure que les compteurs, avant d’être installés, sont soumis à des tests par le constructeur, puis dans les laboratoires LinkyLab, du gestionnaire. Dans ce labo, les employés testent la résistance à l’humidité, la conception même du compteur et l’impact du temps sur le Linky.

Mais, alors, pourquoi des incendies se déclarent ?

Des cas d’incendies englobant le compteur Linky ont bien été constatés. Cependant, toujours selon ENEDIS, la cause ne serait pas le compteur lui-même, mais les câbles d’arrivée électrique. Ceux-ci sont installés mécaniquement pas un technicien certifié, mais il peut arriver que le serrage ne soit pas effectué correctement. Ce mauvais serrage peut entraîner des coupures de courant intempestives, des vibrations qui semblent venir du compteur, et plus rarement un échauffement des câbles. C’est ce dernier qui pourrait avoir provoqué les incendies recensés.

Quelles sont les dispositions prises par ENEDIS ?

Après avoir réalisé des centaines de milliers de contrôles à Lyon et Tours en 2010 et 2011, ENEDIS a décidé de renforcer les normes de la pose des compteurs. Ainsi, tous les installateurs de compteurs Linky, certifiés par le gestionnaire, doivent respecter une norme de serrage précise et conforme aux directives du constructeur. Tous les techniciens doivent utiliser un tournevis dynamométrique afin de garantir un serrage conforme aux normes d’installation. En cas de non-respect de ces normes, de fortes pénalités sont appliquées aux entreprises sous-traitantes, et des contrôles aléatoires sont effectués, chaque année, par ENEDIS. Il faut savoir que les critères d’installations sont draconiens, et que les électriciens intervenant pour les poser sont des artisans qualifiés et agréés par ENEDIS.

Vous avez des questions, ENEDIS y répond

Afin de répondre aux préoccupations des Français concernant le compteur Linky, ENEDIS a mis en place une ligne téléphonique dédiée accessible au 0 800 054 659. Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce numéro gratuit est ouvert tant aux particuliers qu’aux professionnels. Par ailleurs, le gestionnaire du réseau électrique propose une assistance en ligne via son site internet, où un assistant virtuel (chat en ligne) propose des réponses instantanées, opérationnel 24 h/24.

Quelques cas d’incendies recensés

21 juin 2018 : à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, un incendie se déclare dans le pavillon de Bernard Lassus. Le propriétaire observe des étincelles qui sortent du Linky, avant qu’il ne s’enflamme. Après expertise, ENEDIS affirme que le départ de feu n’est pas lié au compteur Linky, mais à un court-circuit dans l’installation électrique de l’habitation.

20 janvier 2023 : à Saint-Philibert dans le Morbihan, les époux Morvant ont eu maille à partir avec un « départ de feu » par le compteur Linky dans leur garage. Interrogés par Ouest-France, ils assurent que le feu ne s’est pas étendu, mais qu’ils souhaitent alerter sur la dangerosité possible du compteur Linky.

11 juillet 2023 : à Gien dans le Loiret, « un coffret électrique contenant un compteur Linky prend feu à Gien : aucun blessé à déplorer », relate le journal La République du Centre. L’incendie s’est déclaré dans le coffrage contenant le compteur, mais, pour le moment, aucune certitude quant à la mise en cause du compteur.

1ᵉʳ décembre 2023 : à Condé-sur-Huisne dans l’Orne, un couple d’octogénaires a été victime de « l’explosion du compteur Linky » selon le journal Le Perche. « C’est lorsque j’ai voulu mettre l’aspirateur en route que je me suis rendu compte qu’il n’y avait plus de courant », explique Michele Dadou. Lorsque son mari va pour réenclencher le compteur, il découvre le Linky en flammes.

Attention, ces quelques événements sont des faits relatés par différents organes de presse. Nous ne mettons pas en doute leurs paroles, ni celles des victimes, mais chaque situation constatée nécessite une enquête d’ENEDIS dont nous n’avons pas les conclusions.

À l’étranger, le Canada s’interroge

Au Canada, qui ne dispose pas de Linky mais de compteurs communicants récemment mis en place, plusieurs incendies ont été recensés. Là encore, ENEDIS assure que les compteurs canadiens ne sont pas semblables au Linky et que les technologies utilisées sont également différentes. Il ne faut donc pas comparer les problèmes rencontrés par les Canadiens et les transposer aux compteurs français.

La conclusion d’Enedis

L’installation des compteurs Linky ne se limite pas à la simple modernisation des systèmes de relevé de consommation électrique. En réalité, ces compteurs intelligents proposent un avantage supplémentaire en contribuant à diminuer le risque d’incendie au sein des habitations. Cette amélioration de la sécurité découle du processus de pose du compteur Linky, qui inclut une vérification approfondie de l’état du branchement électrique de l’habitation. Par ailleurs, le compteur Linky sert de rempart protecteur contre les dégâts éventuels causés par des perturbations sur le réseau public d’électricité.

En cas de surtensions détectées, le compteur Linky réagit de manière proactive en se débranchant automatiquement et en disjonctant, renforçant ainsi la sécurité globale de l’installation électrique. Ce mécanisme préventif joue un rôle crucial dans la préservation des foyers contre les risques liés aux fluctuations de l’alimentation électrique. Nous avons recensé quatre incendies qui impliquent un compteur Linky, cette liste n’est pas exhaustive, mais il y a 35,6 millions de compteurs Linky installés… À méditer peut-être ? Que pensez-vous de cet article ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .