La Belgique adopte le compteur électrique communicant, digital et « intelligent »

En 2007, Enedis lance le projet des compteurs Linky, avec pour objectif d’équiper toute la France de cette période à l’année 2021. Une quinzaine d’années plus tard, ce sont 35,6 millions de foyers français qui ont abandonné leurs vieux compteurs au profit du Linky. Ce compteur intelligent et connecté a fait l’objet de nombreuses controverses sur différents points. Enedis nous surveillerait, le compteur émettrait des ondes radiosensibles, etc. Toujours est-il que, légalement, il n’est plus possible de refuser l’installation de ce nouveau compteur, en vertu de l’article L322-8 du Code de l’énergie. Le compteur Linky existe en France, mais nos voisins belges, eux, disposent toujours de leurs vieux compteurs. Et à priori, cela devrait bientôt changer ! Découverte.

Le déploiement du « Linky » en Belgique

À partir du 31 décembre prochain, la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique, passera aux compteurs intelligents. Cette installation, dans un premier temps, concernera uniquement les détenteurs de panneaux photovoltaïques appelés prosumers en Belgique. Ce dispositif sera installé pour mettre fin au système compensatoire qui permet de faire tourner les compteurs à l’envers. Concrètement, ceux qui sont à la fois producteurs et consommateurs d’énergie et qui ont installé des panneaux solaires avant la fin de cette année continueront à bénéficier du système de compensation jusqu’à la fin de l’année 2030. Dans leur cas, le compteur enregistrera encore l’énergie générée et consommée, sans distinction de sens.

Que se passera-t-il pour les nouveaux prosumers ?

Les personnes entamant la production photovoltaïque à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 seront soumises à un régime différent, exigeant la distinction entre la consommation et la production d’énergie. Conformément à la réglementation wallonne, toute nouvelle installation devra être équipée d’un compteur communicant, également appelé compteur doubles-flux, capable de mesurer de manière distincte les flux entrants et sortants. Le surplus d’énergie produit sera vendu au fournisseur d’électricité, mais à un tarif inférieur à celui d’achat. En résumé, pour les nouveaux prosumers à venir, le principe d’autoconsommation prévaudra, les encourageant à consommer autant que possible au moment de la production.

La Belgique bientôt équipée de Linky

Ce changement de système, bien qu’il mette en évidence la généralisation des nouveaux compteurs électriques, n’est pas le point de départ de leur déploiement. La transition a été initiée en 2018 par les Régions wallonne et bruxelloise, suivie par la Flandre l’année suivante. La Flandre a rapidement progressé, comme en témoigne l’installation de 2,5 millions de compteurs annoncée en mai par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) du nord du pays, Fluvius. En Région bruxelloise, l’objectif est de remplacer 80 % des compteurs électriques d’ici à 2030, soit environ 540 000 compteurs, selon Charles Tiétard, responsable de la communication de Sibelga, le GRD bruxellois.

Lors des quatre dernières années, approximativement 35 000 compteurs numériques ont été installés, avec un accent particulier sur les nouvelles constructions et les grandes rénovations. Les Bruxellois peuvent s’attendre à une accélération de ce processus. « D’ici à 2026, nous espérons dépasser les 200 000, ce qui représente 30 % du parc total de compteurs », ajoute Charles Tiétard dans une interview accordée au journal Le Vif. Une nouvelle application sera également lancée en mars prochain, offrant aux consommateurs des moyens améliorés pour gérer leur consommation. Amis belges, si vous nous lisez, que pensez-vous de l’arrivée de ces compteurs ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .