Compteur électrique Linky : une astuce sous-estimée pour économiser de 10 à 23 % sur vos factures

Malgré le fait qu’il ne fasse pas l’unanimité auprès de tous les utilisateurs, le compteur électrique Linky peut être un véritable allié pour réduire vos factures d’énergie. Selon les informations disponibles sur le site Enedis, le relevé du compteur, le changement de puissance ou encore les diagnostics en cas de panne sont parfaitement réalisables à distance. Un gain de temps et une réduction de cout pour l’exploitant, mais également pour l’utilisateur final. En effet, ce dernier permet également d’effectuer un suivi optimisé de la quantité d’énergie consommée. De cette manière, vous pouvez réaliser des économies plus ou moins importantes sur votre facture d’électricité, de 10 à 23 %. Comment exploiter alors le compteur Linky en ce sens et pourquoi le suivi de la consommation peut-il être bénéfique pour vous ?

Réduire la facture par un suivi poussé de la consommation ?

Saviez-vous que vous pouvez faire baisser vos factures rien qu’en observant votre consommation ? L’un des plus grands avantages du compteur Linky est qu’il permet de réaliser un suivi très précis, presque en temps réel. De cette manière, vous pouvez rapidement corriger les anomalies, détecter les activités les plus énergivores (et les limiter) ou encore opter pour une puissance plus adaptée à vos besoins. En procédant à ces divers ajustements, vous arriverez à réaliser des économies et à adopter un mode de consommation plus responsable. En effet, le dispositif réalise un enregistrement régulier toutes les 30 minutes, pour vous fournir des informations précises et rapidement exploitables. Ces données ont deux principaux avantages, à savoir :

la détection d’une éventuelle anomalie le plus tôt possible (un appareil qui consomme plus d’énergie que d’habitude…) comme un frigidaire ou un ballon d’eau d’eau chaude.

une maîtrise de la consommation en détectant les bons et les mauvais gestes à conserver ou à éviter.

Une hausse inexpliquée de la consommation doit rapidement vous mettre la puce à l’oreille. Dans une telle situation, faites contrôler votre installation, vos équipements et vos appareils électriques par un professionnel. Notez qu’un dispositif en piètre état ou mal entretenu peut continuer à fonctionner tout à fait normalement, mais devenir très énergivore (exemple : un cumulus entartré).

Comment suivre les consommations avec le compteur Linky ?

Aujourd’hui, de nombreux fournisseurs d’énergie proposent l’utilisation d’applications à travers lesquelles vous pouvez gratuitement suivre votre consommation électrique. Pour EDF, par exemple, les utilisateurs peuvent employer l’application EDF&Moi. La consultation des données sur le site enedis.fr est une autre possibilité. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le compteur Linky transmet votre consommation détaillée à Enedis.

L’utilisation d’objets connectés (à l’achat ou à la location) reliés au compteur par la prise TIC (téléinformation client) de votre compteur est également une option à ne pas négliger. Prenez le temps de vous renseigner auprès d’une entreprise spécialisée si vous envisagez cette option, c’est très efficace. Son utilisation vous aidera à lire vos données de consommation plus facilement, sans utiliser d’application dédiée ou par le site officiel du distributeur d’énergie.

Le compteur Linky, un outil pratique

Le compteur Linky fournit des données claires en temps réel. Vous pouvez ainsi réaliser un audit rapide et efficace, établi à partir d’informations précises, et non sur des moyennes. De cette manière, vous constaterez rapidement en cas de dysfonctionnement ce qui fait gonfler la douloureuse. En outre, il contribue également à la détection d’éventuels incidents au niveau des installations ou sur le réseau électrique. Cela permet d’optimiser les opérations de réparation et de réduire les risques. Utilisez-vous ces services et outils pour analyser votre consommation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .