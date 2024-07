Enedis annonce l’arrivée d’un nouveau compteur Linky, mais tout le monde n’en bénéficiera pas

Désormais, vous pouvez suivre au jour le jour, votre consommation d’électricité, ce qui n’était pas le cas avant. Je me souviens du mois d’août, quand mes parents attendaient la facture de régulation de l’électricité. Cette période qui coïncidait avec les vacances, était toujours un moment de stress, car ils ignoraient le montant de la « douloureuse ». Depuis l’arrivée du compteur Linky, cette source d’angoisse n’existe plus, il est possible de connaître la consommation en temps réel, et d’ajuster les mensualités à la hausse, ou à la baisse. Néanmoins, au regard des augmentations des tarifs de l’électricité, les mensualités sont, le plus souvent, revues à la hausse ! Très controversé, le compteur Linky offre pourtant plus de sérénité, et un meilleur contrôle de sa consommation. Bientôt un nouveau compteur Linky, le « Pinky » fera son entrée sur le marché, mais il ne destinera pas à tout le monde. Explications.

Rappel sur l’intérêt des compteurs Linky « verts »

Les compteurs électriques Linky, avec leur boîtier vert, sont maintenant bien connus des particuliers. Leur principal avantage est de permettre à Enedis, qui gère le réseau public de distribution d’électricité en France, de faire la maintenance et de relever les consommations à distance. Les données de consommation des clients sont transmises automatiquement par l’appareil, sans qu’un technicien n’ait besoin de se déplacer. Grâce à la technologie du Linky, Enedis a pu participer à une expérimentation sur la réduction temporaire de la puissance électrique dans le Puy-de-Dôme en février dernier, à la demande des autorités. Je vous expliquais d’ailleurs, dans cet article, que ce test était réalisé sur la base du volontariat des foyers concernés. Aujourd’hui, ce sont 36 millions de compteurs Linky qui ont été installés. Désormais, les équipes du Lab d’Enedis travaillent sur le Linky Pro aussi baptisé Linky Pinky à cause de sa couleur rose.

Le compteur Linky Pro ou Pinky qu’est-ce que c’est ?

Le compteur Pro dit Pinky, développé par Enedis, est une nouvelle version du compteur électrique Linky. Alors que le Linky vert, est principalement utilisé pour les foyers individuels, le Pinky se distingue par sa couleur rose fuchsia et ses fonctionnalités adaptées à une gestion plus large de l’électricité, notamment pour les immeubles et les collectivités​. Il se destine, par conséquent, aux marchés d’affaires qui représentent plus de 560 000 sites en France. Le Linky Pro devrait donc équiper dès 2026 ces sites identifiés. La différence étant que les professionnels concernés seront ceux qui sont raccordés aux réseaux BT (Basse Tension) et HTA (Haute Tension A) et nécessitant une puissance supérieure à 36 kVA. Les compteurs seront installés progressivement lors d’opérations de maintenance ou lors de dépannages.

Quels seront les avantages du Linky Pinky ?

L’un des principaux avantages du compteur Pinky est sa capacité à améliorer l’efficacité énergétique à une échelle collective. Il permet de mieux analyser les consommations d’électricité et de détecter les anomalies au sein des bâtiments. Ces données en temps réel aident les gestionnaires d’immeubles à identifier les sources de consommation excessive et à optimiser l’utilisation de l’énergie​.

Contrairement au Linky vert, qui a suscité des controverses concernant la confidentialité des données et l’exposition aux champs électromagnétiques, le Pinky procurera des solutions plus spécifiques aux besoins des immeubles et des grandes structures. Que pensez-vous de ce nouveau compteur Linky ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .