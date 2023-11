FN Herstal dévoile un flashball intelligent (LBD) qui refuse de tirer lorsque la tête d’une personne est visée

Lors des émeutes, des troubles sociaux ou d’autres évènements nécessitant le contrôle des foules, les forces de l’ordre peuvent intervenir sans employer la force létale. Cependant, elles peuvent se servir des armes de défense telles que les LBD, les boucliers antiémeutes, les gaz lacrymogènes, etc. Bien que ces pistolets de défense ne soient pas conçus pour tuer ni blesser grièvement, ils font tout de même des victimes. En France, par exemple, le cas de Hedi à Marseille était choquant. Ce jeune homme a affirmé avoir reçu un tir de LBD en pleine tête, lui causant un traumatisme crânien. D’autres cas similaires sont constatés dans l’Hexagone ainsi que dans d’autres pays européens. C’est notamment pour prévenir ces problèmes que l’entreprise FN Herstal, basée en Belgique, a mis au point le nouveau pistolet FN Smart ProtectoR-303T®. Ce dernier refuse de lancer un projectile lorsque la tête d’une personne est visée accidentellement ou intentionnellement. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir cette innovation.

Quelles sont les spécificités de ce pistolet antiémeute intelligent ?

La principale innovation dans ce nouveau lanceur de balles de défense est son viseur numérique intelligent intégré. Cette technologie est en mesure d’identifier les têtes humaines et de refuser de tirer dessus, selon le fabricant d’armes FN Herstal. Il s’agit d’un système électro-optique composé d’une caméra embarquée et d’un logiciel d’imagerie. Lorsqu’il détecte une tête humaine, il fournit un avertissement visuel et sonore en temps réel. En simultané, les déclencheurs sont automatiquement bloqués, évitant ainsi un tir à la tête qui pourrait être fatal.

Outre cela, ce pistolet tire des munitions fabriquées en élastomère, qui se brisent à l’impact. Même si ces projectiles à air comprimé sont inoffensifs, ils produisent un effet très dissuasif qui peut aider à rétablir l’ordre, sans risque de blesser ni de tuer une personne. La portée opérationnelle du FN Smart ProtectoR-303T est comprise entre 5 et 25 m. Concernant son alimentation, ce LBD est équipé d’une batterie avec une autonomie de 5 à 12 h. Il comporte un système de veille automatique permettant d’économiser de l’énergie. Son utilisateur peut aussi y brancher un bloc d’alimentation externe si besoin.

Dans quelles situations utiliser ce LBD intelligent ?

Les armes utilisées pour lutter contre les émeutes et d’autres troubles civils sont parmi les plus difficiles à construire. Elles devraient permettre de reprendre le contrôle ou de désamorcer une situation presque incontrôlable. Contrairement aux armes létales, elles doivent fournir un impact suffisant pour faire reculer la cible et stopper la violence, tout en minimisant le risque de blessures graves. Le nouveau LBD de FN Herstal répond notamment à ces critères, selon cette société. Il est inspiré du lanceur FN 303 à létalité réduite, qui est aujourd’hui utilisé par plusieurs organismes d’application de la loi, forces militaires et unités spéciales à travers le monde.

Ce pistolet de défense innovant allie précision, efficacité et sécurité optimales. Il peut être utilisé par les forces de l’ordre pour réprimer les émeutes et les troubles sociaux, mais aussi pour assurer les patrouilles quotidiennes ou la sécurité publique lors de grands évènements. Cette arme peut aussi être intégrée au système d’entraînement préalable à la mission. Grâce à une application spécialisée, il est possible de suivre l’évolution du tireur. Avant et après chaque tir, l’interface utilisateur affiche le point d’impact prévu et le mouvement du canon. Cela aide à déterminer les points à améliorer. Par ailleurs, la vidéo enregistrée pendant le tir pourrait être employée dans les éventuelles affaires judiciaires ou pour des examens. Plus d’informations : Fnherstal.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .