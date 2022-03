Relee M1 : ce casque de vélo (avec caméra intégrée) embarque des technologies inspirées de l’armure d’Iron Man

Amis cyclistes, le port du casque n’est pas obligatoire si vous avez plus de 12 ans, mais conseillé… Avec le nouveau casque imaginé par Relee, vous pourriez avoir envie de le porter plus souvent, voire de ne plus jamais le quitter. Avec ce petit air d’Iron Man, Relee présente un casque de sport hi-tech, le Magician M1, qui réserve quelques jolies surprises ! Avec le printemps qui approche, vous allez peut-être enfourcher votre vélo ou monter sur votre skateboard avec ce casque qui allie sécurité, technologie et design ! La Magician M1 est un casque nouvelle génération, qui se veut intelligent et qui cache quelques nouveautés inattendues ! Présentation.

Un casque de sport alimenté par Intelligence Artificielle ?

Le premier secret du Magician M1 est d’être un casque de sport tout-en-un alimenté grâce à l’Intelligence Artificielle. Grâce à elle, vous allez pouvoir vous éclater et enregistrer tous vos faits et gestes. Et avouons que cela pourrait séduire les plus jeunes, et les transformer en super-héros des réseaux sociaux MAIS avec un casque sur la tête ! C’est d’ailleurs un peu le but du fabricant : faire de ce casque intelligent, un accessoire que les plus jeunes prendraient plaisir à porter !

Quelques caractéristiques spéciales du Magician M1

Dans la mesure où il est connecté, il possède une fonction qui va vous permettre de prendre des appels, d’écouter de la musique ou de contrôler certaines applications par la voix. Avec ses micros et haut-parleurs intégrés, vous allez également lui intimer les ordres classiques « Dis Siri » ou « Ok Google » pour lancer une recherche sur Internet… Grâce à cette fonction, vous pourrez dire adieu à vos oreillettes qui vous empêchent de rouler en toute sécurité ! Et si, à cause du bruit environnant, votre casque ne vous entend pas, vous pourrez le contrôler avec une télécommande qui se fixe sur le guidon de votre vélo. La télécommande peut aussi être portée au poignet, un gadget digne de 007 !

Le Magician M1 enregistrera vos exploits !

Pour les fans des enregistrements en action sportive, le casque se dote d’un capteur Sony Starvis 1080p intégré, transformant le casque en une caméra d’action instantanée. D’après les dires du constructeurs, les vidéos capturées seraient parfaitement fluides et claires, même par faible luminosité… Avec lui, plus besoin non plus de caméra posée sur le casque ! D’ailleurs vous pourrez même diffuser vos exploits en direct, une application dédiée lui en donne la possibilité. “Grâce à la technologie de la puce du capteur CMOS SONY Starvis IMX, le RELEE M1 capture ses cibles avec précision, même en cas de faible luminosité, et visualise distinctement les textures et les couleurs.”

Le Magician M1 sur la sécurité !

Les gadgets intelligents, c’est bien, mais la sécurité est évidemment primordiale… Et Relee met un point d’honneur à ce que le casque intelligent soit ultra protecteur, c’est avant tout ce que l’on demande à un casque pour cycliste ! Grâce à des matériaux de haute qualité, votre tête est protégée parfaitement, et il intègre également des lampes pour être vu des autres usagers de la route ! Les lampes ont fonction de clignotant qui avertissent celui qui vous suit d’un changement de direction. Un système de « feu-stop » prévient également lors du freinage ! Vous pouvez soutenir le projet et passer une précommande du casque sur Kickstarter, la livraison est prévue pour le mois de Mai 2022. Le site précise « Uniquement dans certains pays », nous ne savons donc pas si la France est comprise dans ces derniers ! Plus d’infos : relee.com.cn / Kickstarter