Plus besoin de prise extérieure, le Power Mole transmet l’électricité à travers les vitres

Le Power Mole V2 succède au Power Mole de première génération que la startup californienne Acqua Industries a lancé en 2024. Tout comme son prédécesseur, il se présente comme une solution visant à faciliter l’alimentation des appareils d’extérieur. En effet, il ne nécessite pas de connexion filaire pour transmettre l’énergie électrique aux équipements extérieurs. Au lieu de cela, il s’appuie sur la technologie de l’induction magnétique qu’on trouve déjà dans les chargeurs de téléphone sans fil. Cependant, à la différence de ces derniers, le Power Mole V2 se fixe sur la vitre d’une fenêtre à l’aide d’un adhésif intégré, laissant ainsi passer le courant à travers le verre.

Facile à installer

Autant dire que l’utilisation de ce dispositif permet d’alimenter des appareils qui se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment sans avoir à percer de trous ni tirer de câbles à travers les murs. De même, il n’est pas nécessaire de recourir à une alimentation par batterie. En effet, le Power Mole V2 se compose d’un émetteur et d’un récepteur qu’il convient de positionner face à face des deux côtés de la vitre d’une fenêtre ou d’une porte. Par rapport à la version précédente, il est plus petit tout en étant plus puissant. L’émetteur se branche sur une prise secteur via un câble long de 2,75 m. Avec une telle longueur, on bénéficie d’une certaine flexibilité dans le choix de l’emplacement du point de transmission.

Plus performant

Le récepteur, lui, est relié à l’appareil à alimenter à travers une connexion USB. Il peut s’agir d’une caméra d’extérieur, d’un répéteur WiFi ou d’un système d’éclairage. Comme indiqué plus haut, le Power Mole V2 est plus performant par rapport à son prédécesseur. Contrairement à son prédécesseur, qui pouvait transmettre de l’énergie sans fil à travers un verre d’une épaisseur maximale de 30 mm, le nouveau modèle est compatible avec un verre ayant une épaisseur maximale de 36 mm. D’ailleurs, il accuse une puissance de 11 watts, contre 10 watts pour l’ancien modèle. La tension de sortie, elle, est toujours de 5 volts.

Prix et disponibilité

Le designer du produit, l’inventeur américain Peter Bevelacqua, promet une efficacité globale plus élevée, soit 63 %, contre 56 % auparavant. En termes de taille, le Power Mole V2 est 30 % plus petit que le Power Mole de première génération. Son émetteur et son récepteur accusent respectivement une épaisseur de 9,8 et 12,1 mm, contre 13,8 mm pour ceux du modèle antérieur.

Le Power Mole V2 est actuellement disponible en précommande sur Kickstarter au prix de 59 dollars (~57 €). S’il atteint la production, il sera vendu 40 % plus cher. Plus d’infos : acquaindustries.com. Connaissiez-vous ce système pour alimenter vos appareils en énergie à travers une vitre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .