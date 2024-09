Ecojoko se connecte au compteur électrique Linky pour réduire les factures d’énergie de 18 %

J’ai récemment emménagé dans une nouvelle maison, et je n’ai aucune idée précise de ce que sera ma consommation électrique annuelle. Comme des millions de foyers français, je dispose d’un compteur Linky et de l’application de mon fournisseur d’énergie, pour tenter de maîtriser, mais surtout d’évaluer ma consommation électrique. Une mission qui s’avère un peu compliquée d’autant que l’hiver n’est pas encore arrivé. Alors, lorsque l’on m’a proposé d’installer un assistant connecté Ecojoko en version Linky, vendu au prix de 184,99 €, je me suis dit pourquoi pas ? Au moins, je pourrai surveiller mes consommations, et probablement éviter une facture trop salée, lors de la régulation annuelle, en février prochain. Voici mon retour d’expérience.

Jusqu’à 18 % d’économies d’électricité

En règle générale, je teste plutôt des produits de consommation quotidienne comme des aspirateurs, imprimantes, etc. Mais, la promesse d’Ecojoko, un petit appareil créé par deux ingénieurs passionnés d’écologie, Laurent Bernard et Fabien Berlioz, à la tête de cette start-up parisienne fondée en 2017, a su me convaincre. Ce qui m’a attiré, c’est sa promesse d’une installation simple, sans nécessiter l’aide d’un technicien ou de compétences en bricolage. Un appareil qui me permet de maîtriser ma consommation électrique, sans surcoût d’installation, ni appel à un professionnel : voici ce qui m’a définitivement convaincu.

L’installation en quelques minutes, vraiment ?

Ecojoko promet une installation simple, en quelques minutes seulement. Remarquez, l’installation se résume à brancher l’Ecojoko sur le compteur Linky, dans une petite prise qui se trouve juste sous la cache. Démonter le cache prend quelques minutes, et en seulement 10 minutes, j’ai pu connecter l’assistant à mon système électrique. Le capteur, qui communique avec l’assistant, s’installe facilement sur le compteur, quel que soit le type d’installation.

Pour ceux qui ont un Linky installé en extérieur, la portée de 100 mètres garantit une connexion stable avec l’assistant situé à l’intérieur de la maison. L’assistant qui sera mon « guide » par la suite, se branche simplement sur une prise secteur, est connecté à internet via Wi-Fi ou câble. Une fois mis en place, l’appareil commence immédiatement à analyser ma consommation d’énergie, sans aucun souci technique. Je noterai le design de l’assistant : moderne et discret, il se fond dans la décoration intérieure et s’oublie rapidement.

Que m’apporte l’Ecojoko au quotidien ?

Sur l’écran, je peux voir à tout moment ma consommation d’énergie en temps réel, et par ailleurs, et surtout les appareils en fonctionnement. Ainsi, je peux directement agir sur ma consommation si je l’estime trop importante, par exemple. Je peux aussi décider de lancer une machine à laver, ou un sèche-linge, quand ma consommation en temps réel est plutôt basse. De plus, grâce à l’application mobile, disponible sur iOS et Android, je peux suivre la consommation de chaque appareil par catégorie, ce qui est rendu possible grâce à l’intelligence artificielle embarquée. Cette fonctionnalité m’a permis de détecter des appareils en veille que j’avais oubliés et de comprendre où je pouvais réduire ma consommation sans sacrifier mon confort. Et, un petit truc que j’adore : l’application propose des missions pour m’aider à économiser de l’énergie, et je peux suivre mes progrès en les comparant à ceux de la communauté Ecojoko. Ludique et finalement assez addictif, je joue « à économiser de l’électricité » ! Sympathique, non ?

Quels bénéfices ai-je tirés d’Ecojoko ?

Selon Ecojoko, le gaspillage électrique représente environ 25 % de nos factures d’électricité, soit environ 300 € par an en moyenne. Bien entendu, je ne l’utilise que depuis quelques semaines, je ne possède objectivement pas le recul nécessaire pour attester une économie de 300 € annuelle. Néanmoins, Ecojoko m’a permis de réaliser des économies rapidement. En visualisant ma consommation en temps réel et en suivant les conseils proposés par l’application, j’ai pu réduire ma consommation d’énergie de manière significative. Je note que les économies, pour ma part, proviennent surtout des nombreux appareils en veille, oubliés dans un coin, qui sont désormais débranchés quand ils ne sont pas utilisés.

Cela vaut pour la cafetière, le micro-ondes, les chargeurs ou encore les télévisions dorénavant coupées électriquement. Après avoir utilisé Ecojoko pendant quelques semaines, je peux dire que, pour le moment, cet assistant connecté tient ses promesses. Facile à installer, intuitif à utiliser, et efficace pour réduire la consommation d’énergie, il est un excellent investissement pour quiconque souhaite diminuer sa facture d’électricité tout en adoptant un comportement plus respectueux de l’environnement. Investir dans un Ecojoko, cela coûte 184,99 €, une somme amortie en six mois environ, et des économies dès la première facture annuelle ! Au top, non ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.