En France, nous sommes en pleine période de soldes d’été, et ce, jusqu’au 16 juillet inclus. Ugreen, marque phare d’accessoires informatiques comme les chargeurs ou les hubs, ou les batteries, n’a pas manqué le rendez-vous ! En effet, trois de leurs nouveaux chargeurs sont en promotion, avec des réductions allant de 20 à 35 %. Indispensables en camping, ou pour de longs trajets en voiture, je vous propose de découvrir trois chargeurs de la gamme Nexode, au design épuré et aux performances exceptionnelles. Mais, avant d’entrer dans les détails de chaque chargeur, sachez que du 16 au 17 juillet inclus, de nombreuses promotions sont proposées sur la boutique Ugreen. Pour les retrouver, rendez-vous sur cette page spéciale. Présentation.

Présentation du chargeur GaN Ugreen Nexode 35 W

Le chargeur USB-C Ugreen Nexode 35W prend en charge divers protocoles de charge rapide, notamment PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0 et SCP. Ces technologies permettent de charger vos appareils à une vitesse impressionnante. Par exemple, il peut recharger un iPhone 15 Pro à 60 % en seulement 30 minutes. Grâce à la technologie GaN II avancée, ce chargeur est ultra-compact avec des dimensions de 3,7 × 3,7 × 4,7 cm, tenant facilement dans la paume de votre main. Le chargeur dispose de deux ports : un port USB-C et un port USB-A. Le port USB-C peut fournir une puissance maximale de 35W, tandis que le port USB-A offre jusqu’à 22,5 W. Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, la puissance est répartie entre eux pour une charge équilibrée. Le chargeur GaN Ugreen Nexode 35 W est vendu au prix de 27,99 €, mais vous pouvez économiser 38 % pendant Prime Day. Le prix final sera alors de 17,28 €.

Présentation du chargeur USB C Ugreen Nexode 100 W

Le chargeur rapide Ugreen Nexode 100 W est un modèle performant doté de quatre ports : trois USB-C et un USB-A, supportant une puissance maximale de 100 W. Compatible avec les protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0 et SCP, il s’adapte à divers appareils. Cependant, il n’est pas recommandé pour la charge d’appareils à faible consommation, comme l’iWatch, qui nécessitent moins de 5W, afin d’éviter les déconnexions de courant. Les ports USB-C1 et USB-C2 peuvent chacun délivrer jusqu’à 100W lorsqu’ils sont utilisés seuls, ce qui est suffisant pour charger un MacBook Pro à pleine vitesse. Lorsque plusieurs appareils sont connectés, la puissance est judicieusement répartie entre les quatre ports pour une charge optimale. De plus, il s’équipe de puces intelligentes, qui garantissent une protection complète contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités. Attention, il est incompatible avec WARPcharge (OnePlus), VOOC (OPPO), POCO Super Charge (Xiao Mi) et realme Super Charge. Le chargeur USB C Ugreen Nexode 100 W est vendu au prix de 59,99 €. Cependant, vous pouvez obtenir une réduction de 35 % pendant Prime Day, le prix final sera alors de 38,99 €.

Présentation du chargeur Ugreen Nexode 30 W

Le chargeur rapide UGREEN Nexode 30 W USB-C est conçu pour garantir une puissance maximale de 30 W, permettant de recharger votre iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ou 15 Pro Max à pleine vitesse. Il peut recharger un iPhone 15 de 0 % à 60 % en seulement 30 minutes environ. Compatible avec plusieurs protocoles de charge rapide, tels que PD3.0, PPS, QC4+/ QC4.0/ QC3.0, SCP, FCP, AFC, iOS, 5 V, 2,4 A, et BC1.2, ce chargeur identifie intelligemment l’appareil connecté pour lui fournir la puissance adaptée.

De plus, grâce à la technologie avancée ThermalGuard, il mesure la température en temps réel plus de 238 fois par seconde, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur et de l'équipement contre les risques de surchauffe. Le chargeur Ugreen Nexode 30 W est vendu au prix de 17,99 € pendant Prime Day, vous obtiendrez une réduction de 32 % soit un prix final de 12,19 €.