Voitures électrique : EnerShift ajoute 10 % d’autonomie en captant l’énergie électromagnétique

Alors que les ventes de voitures électriques continuent de monter en flèche à travers le monde, la question de l’autonomie reste une préoccupation majeure pour un certain nombre d’utilisateurs, notamment pendant les mois les plus froids. Certes, la plupart des véhicules électriques modernes possèdent des batteries suffisamment performantes pour faire face à ce genre de situation, mais il demeure important de pouvoir tirer le meilleur parti de chaque kWh disponible. Si vous ne circulez qu’en ville et que vous rechargez votre voiture électrique tous les soirs, vous n’avez pas trop à vous soucier de l’endurance de sa batterie. Cependant, pour les personnes qui font des trajets plus longs, ce point reste essentiel.

Améliorer l’autonomie des véhicules électriques

En Corée du Sud, la firme technologique Deogam a ainsi développé une solution révolutionnaire pour étendre l’autonomie des véhicules électriques. Baptisée EnerShift, celle-ci consiste en un système de recyclage d’électricité qui a pour rôle de capter les ondes électromagnétiques générées pendant le fonctionnement du véhicule. Ces ondes sont ensuite converties en électricité qui peut être injectée directement dans le système d’alimentation. Le PDG de l’entreprise sud-coréenne, Kim Jin-wook, a profité du récent Global Media Meet-up qui s’est tenu à Séoul pour mettre en avant les attributs du produit. Selon ses dires, la technologie EnerShift est capable d’augmenter l’endurance de la batterie des voitures électriques jusqu’à 10 %.

Entrainer un changement majeur

Avec cette solution révolutionnaire, Deogam entend amorcer un changement de modèle énergétique dans le domaine de la mobilité verte. « Notre technologie innovante transforme l’énergie à haute fréquence en énergie durable. Nous prévoyons de commencer par les taxis électriques et d’étendre les applications à la mobilité électrifiée et à divers secteurs industriels afin de provoquer un changement de paradigme énergétique », a déclaré Kim Jin-Wook. Le système EnerShift récupère l’énergie thermique perdue et les ondes électromagnétiques générées par le processus de conversion du courant continu de la batterie en courant alternatif pour alimenter en partie le système de conduite.

Des performances prometteuses

Autrement, ces pertes occasionnent une baisse d’efficacité, mais avec sa technologie, la firme sud-coréenne affirme pouvoir changer la donne. Son système met en œuvre un noyau d’énergie en forme de tore capable de transformer les ondes électromagnétiques et les ondes harmoniques nocives en énergie électrique utilisable. D’après l’entreprise, l’EnerShift peut gérer des fluctuations importantes de la puissance absorbée grâce à l’intégration d’un convertisseur de type Buck & Boost. Résultat, il permet de récupérer jusqu’à 18 % de l’énergie perdue pendant le fonctionnement du véhicule. Un taux que Deogam compte d’ailleurs améliorer davantage.

Actuellement, le coût de déploiement de la technologie est estimé à 1000 dollars par véhicule. Si elle équipait les quelque 14 millions de véhicules électriques en service dans le monde, elle pourrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au transport de 6 700 tonnes par an. L'économie en termes d'énergie s'élèverait quant à elle à 3 577 000 mégawattheures par an. Plus d'infos : deogam-en.imweb.me.