« 1 000 km d’autonomie », la voiture électrique à hydrogène d’Hopium enfin sur la route

Au premier semestre de 2024, les ventes de véhicules équipés de pile à combustible ont enregistré un recul de 34,1 % dans le monde, selon SNE Research. Si ces chiffres sont assez inquiétants, cette technologie reste une excellente alternative aux batteries classiques et constitue l’avenir de la mobilité durable pour de nombreuses entreprises, telles que Hopium. Fondée par Olivier Lombard, un pilote automobile français, cette cleantech qui se fixe comme objectif de décarboner les transports lourds, a procédé à des essais sur route de sa pile à combustible. Suite aux tests, le système de propulsion fonctionnant au H2 de l’entreprise a atteint le niveau de maturité TRL 7.

Des essais réalisés par la Machina

Après avoir finalisé et réussi les tests sur banc de sa pile à combustion, au mois de juillet, Hopium a décidé de passer à la dernière étape avant la commercialisation de sa technologie, à savoir des essais sur route. Pour ce faire, la cleantech française a opté pour la Machina, une berline de luxe dont le premier prototype roulant a été révélé en juin 2021. Elle l’a équipé de son système de propulsion à hydrogène de 100 kW, allégé et optimisé, ainsi que de tous les dispositifs de gestion de fluide, de pilotage et de monitoring. Vous pouvez accéder à toutes les informations relatives aux caractéristiques de ce véhicule, notamment sa puissance, sa vitesse maximale et son autonomie, dans un autre article que nous avons rédigé.

Des tests réussis

Les essais de la pile à combustible de l’entreprise française se sont déroulés sur la piste de l’UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle) et dès le début, le système de propulsion a prouvé sa robustesse. Ce qui a permis de réaliser plusieurs sessions sans aucune interruption, et d’aller jusqu’au bout du programme comprenant des cycles dynamiques et des essais sur l’anneau de vitesse du circuit, sur sol sec et mouillé. Les résultats des tests ont prouvé la fiabilité de la pile à combustible et ont permis à celle-ci d’atteindre une étape importante menant à sa commercialisation, à savoir le niveau de maturité TRL 7. Suite aux essais, Stéphane Rabatel, le PDG de la société, a déclaré que leur réussite est due aux nombreuses années de R&D, ainsi qu’au savoir-faire et à l’expertise de ses équipes. Il a également ajouté que les tests ont mis en avant la qualité de la technologie développée par Hopium et que de nombreux clients et partenaires ont attendu leur validation pour aller plus loin dans leur collaboration avec l’entreprise.

Une stratégie de développement bien élaborée

Dans l’optique de développer son activité, Hopium souhaite, dans un premier temps, cibler des marchés de niche. Cette stratégie vise à financer la production à grande échelle de la pile à combustible et à en réduire les coûts. Elle a également pour objectif de développer d’ici à 2028 ou 2030 un système à hydrogène capable de concurrencer le diesel sur le marché des transports lourds. Par ailleurs, la cleantech projette d’accélérer son développement grâce à la prise de participation d’une entreprise industrielle dans son capital.

Parmi ses principaux projets, on peut citer la mise en place d’une ligne d’assemblage dans son nouveau site industriel installé à Saint-Bonnet-de-Mure et la fabrication d’une pile à combustible de 200 kW destinée aux transports lourds. Espérons que cette pile à combustible voit le jour d’ici peu et tienne toutes ses promesses, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .