Bergen Engines : bientôt un moteur alimenté à 100 % par l’hydrogène ?

L’hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique incontournable pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Ce gaz léger n’émet pas de GES et il est particulièrement abondant puisqu’on peut l’extraire du pétrole, du gaz, du charbon et même depuis des ressources renouvelables telles que l’eau. Actuellement, de plus en plus d’entreprises exploitent le H2, à l’instar de Bergen Engines, un fabricant norvégien de moteurs à vitesse moyenne. Cette société, engagée en faveur de solutions durables et de l’exploration de carburants alternatifs, vient de développer un nouveau moteur alimenté au gaz naturel et à l’hydrogène.

Un mélange d’hydrogène à 25 %

Après la commercialisation réussie de son moteur à mélange d’hydrogène à 15 % en 2022, l’entreprise Bergen Engines annonce le développement d’un nouveau modèle avec un volume de H2 à 25 %. Une étape importante, selon elle, vers des solutions énergétiques plus propres et durables. La société norvégienne s’est donnée pour objectif de proposer un moteur au gaz naturel et à hydrogène à la fois performant et écologique. Jon Erik Røv, directeur général de Bergen Engines, a démontré fièrement son enthousiasme pour le développement et le lancement de ce nouveau modèle. « Notre engagement en matière d’innovation et de durabilité nous pousse à améliorer continuellement nos technologies de moteurs […] Nous sommes fiers d’offrir à nos clients des moteurs qui non seulement répondent à leurs besoins de performance, mais contribuent également à un avenir plus vert pour notre industrie », a-t-il déclaré.

Les avantages de l’hydrogène mélangé au gaz naturel

L’entreprise indique que l’hydrogène offre plusieurs avantages lorsqu’il est mélangé au gaz naturel dans les moteurs à vitesse moyenne. Avec une teneur en H2 plus élevée, l’efficacité de combustion du moteur est nettement améliorée, garantissant des performances optimales et une meilleure économie de carburant. En outre, les émissions de CO2 sont considérablement réduites, s’alignant parfaitement aux principaux objectifs de l’accord de Paris. D’après eux, le mélange à 25 % d’hydrogène est une solution fiable et polyvalente, dans la mesure où il peut être utilisé dans divers domaines : propulsion marine, production d’électricité terrestre, etc. Et ce n’est pas tout, il constitue aussi une excellente alternative pour une transition plus douce, notamment pour les industries qui souhaitent adopter le H2 comme principale source de carburant.

Des volumes plus élevés d’hydrogène en vue

Bergen Engines ne compte pas s’arrêter là, l’entreprise norvégienne prévoit de développer un moteur 100 % hydrogène et de poursuivre ses recherches pour évaluer la faisabilité de l’utilisation de l’ammoniac comme source principale de carburant. Elle vise à élargir davantage son portefeuille de solutions vertes et de tester continuellement des volumes plus importants d’hydrogène. « Notre mission est d’offrir des alternatives plus écologiques sans sacrifier l’efficacité et la production d’énergie que l’industrie exige. Je suis incroyablement fière de notre équipe et impressionnée par notre travail jusqu’à présent pour maintenir la stabilité de nos moteurs alors que nous atteignons des volumes plus élevés d’hydrogène », indique Therese Aalhus, responsable de l’ingénierie.

Notons que Bergen Engines affirme être le premier producteur de moteurs à vitesse moyenne au monde à avoir testé avec succès un mélange de 30 % d'hydrogène à 100 % de charge. Plus d'informations ici.