Yamaha dévoile un nouveau moteur hors-bord à hydrogène pour les bateaux

Par rapport aux autres activités du secteur maritime, la navigation de plaisance présente moins d’émissions de carbone, mais qui participent tout de même au changement climatique actuel. Le Conseil international des associations de l’industrie marine (ICOMIA) insiste sur l’importance de diversifier les solutions de décarbonation étudiées afin de réduire davantage l’empreinte carbone des bateaux. Il convient notamment de soutenir les technologies à faible émission telles que la batterie électrique rechargeable et l’hybride électrique.

Mais les travaux d’amélioration des moteurs thermiques à essence ou diesel, ainsi que l’adoption des carburants marins liquides durables et de l’hydrogène, devraient aussi être mis en avant. Ces dernières années, l’hydrogène propre est, d’ailleurs, considéré comme le carburant du futur pour les secteurs du transport routier, du transport maritime et de l’aviation. Dans cette optique, l’entreprise Yamaha Motor, basée en Californie, a travaillé sur le développement d’un moteur hors-bord alimenté à l’hydrogène pour propulser les bateaux de plaisance avec un faible impact environnemental. Explications.

Une voie prometteuse pour atteindre la neutralité carbone

Ce projet de développement de moteur hors-bord à hydrogène figure parmi les démarches effectuées par la société Yamaha Motor pour réaliser ses objectifs de décarboner toutes ses activités d’ici à 2035 et tous ses produits d’ici à 2050. D’après Ben Speciale, président de Yamaha U.S. Marine Business Unit, ces ambitions ne pourraient être atteintes qu’en s’appuyant sur des solutions multiples. Cette société vise à devenir un leader dans ce domaine de la décarbonation du secteur maritime. Ainsi, les autres acteurs pourraient s’en inspirer et se lancer eux aussi dans la recherche de solutions viables pour atténuer l’empreinte carbone de cette industrie.

Cette entreprise a, en effet, créé un moteur marin à hydrogène et un système d’alimentation en carburant hydrogène. Le fruit d’un partenariat avec Roush, une entreprise spécialisée dans l’ingénierie, le test, le prototypage et la fabrication d’équipements dans les secteurs de la mobilité avancée, de l’aérospatiale, de la défense et des parcs d’attractions. Elle a aussi collaboré avec Regulator Marine, leader américain dans la construction navale, pour fabriquer un bateau avec un prototype de système d’alimentation intégré. Ce nouveau navire servira à tester sur l’eau le prototype du moteur hors-bord à hydrogène de Yamaha. Les tests devraient commencer dans le courant de l’année.

La présentation de ces solutions au Miami International Boat Show

À travers ce projet, Yamaha Motor pourrait évaluer si l’hydrogène a son avenir dans l’industrie de la navigation de plaisance. Lors de cet important évènement international dédié aux bateaux et aux expositions maritimes, qui se tient à Miami, cette société et ses deux partenaires a exposé le prototype du moteur hors-bord et la coque du bateau intégrant le nouveau système de carburant. Afin de présenter le potentiel de l’hydrogène en tant que source de carburant durable et propre dans un environnement marin. Cette étape est essentielle pour éveiller l’intérêt des ingénieurs et les inciter à commencer le processus de définition de normes marines pour l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur du transport maritime.

Une baisse considérable des émissions des moteurs marins aux États-Unis

Selon un communiqué de presse paru dans la revue Business Wire, l’industrie de la navigation de plaisance aux États-Unis est parvenue à diminuer les émissions des moteurs marins de plus de 90 % grâce aux efforts combinés des constructeurs et des armateurs pendant ces vingt dernières années. De plus, le rendement énergétique de ces systèmes de propulsion aurait augmenté de plus de 40 %. Yamaha Motor USA fait partie des entreprises qui s’engagent fortement dans la transition énergétique et la décarbonation de ce secteur. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les nouvelles solutions technologiques de cette société, rendez-vous sur Yamaha. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

