Aigars Lauzis dévoile une version améliorée du BeTriton 2.0, le vélo camping-car qui se transforme en bateau

Après le lancement du BeTriton 2.0, Aigars Lauzis et son équipe ont dévoilé une nouvelle version de leur produit, lors du Nexpo Exhibition à Tallinn, la capitale de l’Estonie. Ils ont repris certaines caractéristiques du camping-car/bateau lancé au printemps 2023 et ont effectué quelques améliorations, pour répondre efficacement aux retours et aux besoins des consommateurs. Ce nouveau BeTriton a été pensé pour être plus pratique et abordable que son prédécesseur. D’après le directeur général et co-fondateur de l’entreprise, cette variante est prête pour la production et les livraisons, en édition limitée, sont prévues pour 2024.

Un BeTriton pouvant être remorqué à l’aide d’un vélo électrique

Parmi les principaux changements apportés à ce nouveau modèle, nous pouvons citer l’absence de vélo électrique intégré. Aigars Lauzis et son équipe ont fait ce choix pour transformer leur produit en une simple remorque, le rendre plus abordable, plus pratique et offrir davantage de liberté aux utilisateurs. En effet, ces derniers peuvent opter pour n’importe quel vélo électrique pour tracter leur camping-car/bateau. Il leur suffit de fixer une tige située à l’arrière de la remorque à la selle de leur bicyclette, grâce à un mécanisme prévu à cet effet. La caravane peut être détachée et attachée à la selle en quelques secondes et sans outil spécifique. À noter que les concepteurs du nouveau BeTriton ont prévu un espace permettant de ranger un vélo pliable, durant les trajets sur l’eau. Un support pour les modèles non pliables devrait aussi voir le jour.

Une cabine personnalisable

Si la cabine du BeTriton 2.0 est équipée d’éléments rigides, celle de la nouvelle version offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Elle peut complètement être ouverte pour permettre à ses occupants de bénéficier d’une plus grande liberté. Elle peut également être recouverte d’une housse en PVC pour la protéger des intempéries, lors des trajets dans des zones pluvieuses par exemple. Par ailleurs, durant les nuits en pleine nature, l’utilisateur peut installer un cadre en aluminium et le recouvrir avec une bâche en PVC transparent. Cela permet de la transformer en une cabine complète et bénéficier d’une protection optimale contre la pluie, les nuisibles, etc.

Une remorque pouvant être transformée aisément en bateau

Hormis l’absence de vélo électrique intégré et la cabine personnalisable, ce nouveau modèle reprend les mêmes fonctionnalités que son prédécesseur. Il fait office de chambre à coucher suffisamment spacieuse pour accueillir deux personnes et un chien, lors d’un camping. Il peut aussi être transformé aisément en bateau, pour les escapades sur des lacs, des rivières ou des étangs. Pour démonter les pneus de la remorque, il suffit de dévisser quelques boulons. Afin de gagner du temps et de profiter le plus rapidement possible des joies de la navigation de plaisance, il est possible de simplement les replier.

Une fois désinstallées ou repliées, les roues arrière laissent leur place à des bouées, permettant de stabiliser le bateau sur les côtés. Pour information, sur l'eau, la vitesse maximale de ce BeTriton est estimée à 8 km/h. Il est équipé de deux batteries LiFePO4 de 1,44 kWh chacune et d'après les informations fournies par le constructeur, celles-ci permettent de parcourir une distance allant jusqu'à 25 km, selon certains facteurs tels que la météo. Plus d'informations : BeTriton.