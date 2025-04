Les chambres de la Pyramide de Gizeh collectent et concentrent l’énergie électromagnétique

La Grande Pyramide de Gizeh est riche en histoire. Elle fascine les chercheurs de tous horizons, désireux de percer ses nombreux secrets. Justement, un groupe de recherche composé de scientifiques affiliés à l’Université d’État en technologie de l’information, mécanique et optique de Saint-Pétersbourg (ITMO), en Russie, et au centre laser de Hanovre (Laser Zentrum Hannover), en Allemagne, a fait une découverte majeure. Une découverte qui risque de susciter encore plus d’intérêt pour ce monument construit par les anciens Égyptiens il y a environ 4 500 ans. Pour détailler leur trouvaille, les chercheurs ont publié dans le Journal of Applied Physics un article intitulé « Electromagnetic properties of the Great Pyramid: First multipole resonances and energy concentration ».

Un édifice étonnant

Comme le titre de l’étude le laisse deviner, la recherche portait sur la découverte d’une capacité que posséderait la pyramide de Khéops, plus précisément sa capacité à concentrer les ondes électromagnétiques. L’équipe, composée d’Andrei Yevlyukhin, coordinateur de recherche à l’Université ITMO, et de Mikhail Balezin, voulait dans un premier temps étudier la façon dont les ondes radio d’une longueur d’onde proportionnelle interagiraient avec l’édifice. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique permettant d’évaluer la réponse électromagnétique de celui-ci face à une exposition à des ondes de longueur résonnante allant de 200 m à 600 m.

Des résultats basés sur une simulation

L’approche numérique a montré que la pyramide interagissait avec les ondes radio. Concrètement, ils ont constaté que la structure avait tendance à concentrer l’énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base. Il faut savoir que la pyramide de Khéops contient trois chambres connues. Les deux premières sont censées contenir respectivement les restes momifiés du pharaon Khéops et de son épouse, tandis que la troisième serait un piège ciblant les pilleurs de tombe. Cependant, en raison d’un manque d’informations sur les véritables caractéristiques architecturales de l’édifice, les scientifiques ont été contraints de s’appuyer sur des hypothèses.

Diverses implications possibles

Andrei Yevlyukhin et ses collègues ont notamment supposé qu’il n’y avait pas de cavités inconnues à l’intérieur de la pyramide et que le matériau de construction, ayant des propriétés proches de celles du calcaire, était réparti de manière homogène. Le groupe a découvert que la structure interne de la pyramide de Khéops concentrait principalement les longueurs d’onde entre 230 mètres et 333 mètres du haut vers un endroit situé sous sa base. Bien sûr, ces propriétés électromagnétiques sont presque certainement le fruit du hasard, mais les scientifiques estiment que les résultats de leur recherche pourraient avoir de multiples implications.

Par exemple, la façon dont les cavités distribuent l'énergie électromagnétique pourrait être utilisée pour développer des nanoparticules qui concentrent mieux la lumière. Cela pourrait notamment permettre de concevoir des cellules plus efficaces pour les panneaux solaires photovoltaïques. Plus d'infos : harvard.edu.