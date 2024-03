« Intrigant », la grande Pyramide de Gizeh concentre de l’énergie électromagnétique dans ses chambres internes

La Grande Pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Khéops, est la plus ancienne des sept merveilles du monde antique. Ce monument construit il y a plus de 4 500 ans par les Égyptiens de l’Antiquité mesure actuellement près de 137 mètres de haut. Au-delà de son aspect historique, le tombeau du pharaon Khéops, qui a régné sur l’Égypte vers 2600 av. J.-C, intrigue les scientifiques par sa mystérieuse structure. En collaboration avec des chercheurs du centre laser de Hanovre (Laser Zentrum Hannover), en Allemagne, des scientifiques de l’Université d’État en technologie de l’information, mécanique et optique de Saint-Pétersbourg (ITMO), en Russie, ont évalué la capacité de l’édifice à concentrer l’énergie électrique et magnétique.

Un phénomène intrigant

L’équipe a détaillé les résultats de leurs travaux dans une étude parue dans le Journal of Applied Physics. Pour ce faire, ils ont créé un modèle pour simuler la pyramide sous forme de calcaire solide sans compartiments internes. Ils ont ensuite étudié l’impact de l’éventuelle présence de cavités internes sur les ondes radioélectriques. Concrètement, les chercheurs ont évalué les interactions avec des ondes électromagnétiques ayant une longueur de résonance allant de 200 m à 600 m. Les simulations ont montré que les compartiments internes agissaient comme des résonateurs, concentrant l’énergie électromagnétique à l’intérieur de la pyramide.

Une analyse multipolaire

Le groupe a également découvert que les ondes radio incidentes avaient tendance à se concentrer du haut vers une région située juste en dessous de la base de l’édifice monumental. Pour expliquer ces observations, les scientifiques ont émis l’hypothèse que certaines ondes incidentes seraient diffusées par les structures internes, tandis que d’autres seraient absorbées. L’équipe est également parvenue à établir une carte de la distribution des champs électromagnétiques à l’intérieur de la pyramide. Pour parvenir à ces résultats, ils se sont appuyés sur une technique d’analyse dite multipolaire. Cela consiste à transformer un objet en un ensemble très simple d’émetteurs de rayonnements appelé multipôle. Le but est de déterminer la façon dont les champs émis interagissent entre eux et se propagent.

Vers des cellules photovoltaïques plus efficaces ?

Cette découverte pourrait avoir des implications technologiques majeures. D’après les chercheurs, si on parvient à recréer à l’échelle nanométrique la capacité de la pyramide à concentrer l’énergie, le même principe pourrait être exploité pour concevoir des capteurs et des cellules solaires plus efficaces. Il pourrait aussi servir à contrôler la propagation et la réflexion des ondes radio au niveau terrestre et dans l’espace. Bien sûr, les chercheurs ne comptent pas en rester là. Ils prévoient notamment de réaliser d’autres simulations de la pyramide de Khéops en utilisant des ondes radio de longueur d’onde plus courtes. Pour plus d’informations vous pouvez consulter cette recherche ici. Que pensez-vous de cette étude scientifique ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .