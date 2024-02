Teledyne FLIR invente une lunette thermique qui permet aux tireurs d’élite de voir les balles en vol sans traceurs

Les techniques utilisées par les tireurs d’élite évoluent avec le temps. Grâce aux innovations technologiques, les snipers ont de nos jours à leur disposition tout un arsenal rendant leurs opérations plus faciles et plus précises. Aux États-Unis, la société orégonaise Teledyne FLIR a profité du salon SHOT de Las Vegas qui s’est déroulé dans la plus grande ville de l’État du Nevada en janvier dernier pour lever le voile sur une lunette de visée thermique révolutionnaire. Baptisée ThermoSight HISS-HD, celle-ci promet d’améliorer la précision des tirs. En plus de cela, elle est censée redéfinir la dynamique des opérations de surveillance et de reconnaissance.

Utilisable de jour comme de nuit

L’un des principaux atouts de ce nouvel équipement militaire de Teledyne FLIR réside dans le fait qu’il donne au tireur la possibilité de voir la trajectoire des balles de jour comme de nuit jusqu’à une distance de 2,2 km. Cette capacité est importante dans la mesure où elle permet de se passer des munitions traçantes traditionnelles. Le ThermoSight HISS-HD est conçu aussi bien pour les tireurs d’élite que les mitrailleurs. Avec son poids de seulement 2,1 kg, il promet une facilité de transport. Le viseur thermique est équipé d’un capteur d’imagerie haute résolution. Il dispose aussi d’un refroidisseur cryogénique. Ce dernier a pour rôle de maintenir le capteur à très basse température afin de réduire le bruit thermique.

Des fonctionnalités avancées

Par ailleurs, grâce à son capteur infrarouge haute résolution, le ThermoSight HISS-HD est en mesure de reproduire efficacement les détails stratégiques de la scène. Il est capable d’identifier la signature thermique des balles. Ses fonctionnalités avancées font de cette lunette de visée thermique un accessoire adapté aux guerres modernes. On notera aussi le fait qu’il est étanche à l’eau et à la poussière. D’après Teledyne FLIR, l’appareil est doté d’une fonction de mise au point automatique et d’une télécommande. S’y ajoutent des capacités d’enregistrement vidéo. Le fait que le dispositif ne nécessite pas l’utilisation de munitions traçantes permet au tireur de ne pas révéler sa position.

« Un choix inégalé »

D’une manière générale, nous pouvons dire que ce viseur thermique de haute technologie se veut à la fois innovant et pratique. Grâce à sa grande précision, il est plus facile d’atteindre des cibles éloignées. Cela en fait un accessoire essentiel sur le champ de bataille où la réussite de chaque tir est essentielle.

« Le nouveau ThermoSight HISS-HD est le choix inégalé pour les tireurs de précision à la recherche d’un viseur thermique polyvalent et léger qui augmente leur portée et leur précision », a déclaré Rob Tarantino, vice-président chez Teledyne FLIR Defense. Plus d’infos : flir.fr. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .