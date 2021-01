Airsoft : Optiques pour répliques. Comment choisir le bon modèle ?

Les accessoires de visée d’airsoft ne servent pas seulement d’adaptateurs pour le montage des viseurs. Ils remplissent également la fonction de protéger l’optique contre les dommages. Dans les répliques d’airsoft, tout comme dans les armes réelles, il existe différentes manières de monter des accessoires supplémentaires, par exemple des éléments optiques. Il convient de rappeler que le simple achat d’un Red Dot, d’une lunette de visée ou d’un viseur laser n’est souvent pas suffisant, car des poignées, adaptateurs ou bases supplémentaires sont nécessaires pour un assemblage approprié.

Accessoires optiques d’airsoft- informations de base

Les accessoires de visée améliorent surtout les paramètres de la réplique, augmentant ainsi l’efficacité du joueur. En airsoft, ils sont utilisés non seulement pour viser la cible plus rapidement, mais ils soulignent également le réalisme des répliques qui ont l’air exactement comme des armes réelles. Une large gamme de répliques des optiques peut être trouvée chez Gunfire. Au moment de décider d’acheter ces accessoires supplémentaires, il vaut la peine de choisir des équipements éprouvés des meilleurs fabricants, recommandés par la plupart des joueurs.

Quels accessoires devez-vous utiliser au début ? Le Red Dot s’avérera certainement précieux pendant le jeu. Non seulement il est facile à monter sur une réplique donnée, mais il raccourcit également le temps nécessaire pour se positionner pour un tir.

Cela se traduit par une amélioration de l’efficacité, notamment lors d’un échange de tirs rapide, lorsque le jeu se déroule à une distance plus courte ou lorsque de nombreux joueurs y sont impliqués en même temps. Des effets similaires sont obtenus en montant une lunette, ce qui est particulièrement utile lors de jeux à longue distance, ou d’un viseur laser. Une lunette de bonne qualité est nécessaire si nous jouons le rôle d’un sniper et essayons d’éliminer les adversaires à une plus grande distance. À son tour, l’avantage incontestable du viseur laser est le faisceau émis, ce qui facilite le ciblage de la cible, en particulier pour les débutants.

Fonctions supplémentaires des accessoires optiques

Il est à noter que les optiques sont des accessoires très délicats qui ne résistent absolument pas aux coups de bille accidentels ou à d’autres dommages mécaniques. Chaque lentille cassée doit être remplacée, ce qui implique bien sûr des coûts supplémentaires. Par conséquent, il vaut la peine d’envisager la protection appropriée des optiques pendant l’achat. Pour cela, d’autres accessoires optiques seront utiles. En airsoft, ils agissent non seulement comme des adaptateurs pour le montage des viseurs, mais les protègent également.

Chaque fan d’airsoft est conscient que les jeux de tir, en particulier ceux joués dans un espace clos ou à l’intérieur, peuvent être très dynamiques. Les joueurs et l’équipement sont exposés à des chutes ou à des éraflures accidentelles. L’utilisation d’accessoires de montage appropriés et dédiés garantit une protection adéquate de l’optique. Un montage incorrect ou l’utilisation d’éléments inappropriés ou de leurs substituts peuvent entraîner le détachement de l’optique et, par conséquent, son endommagement ou sa perte. Il vaut la peine de demander l’aide de services professionnels ou chercher des conseils de joueurs qui ont déjà plus d’expérience dans ce domaine.

Surtout lors du choix des poignées et des rails qui doivent être compatibles avec le reste de l’équipement. Des poignées ou des rails dédiés protègent le viseur des déplacements accidentels lors de la course ou des mouvements brusques du joueur. Le réajustement du viseur prend du temps, ce qui n’est souvent pas possible pendant une partie CQB. Le poignée professionnel est une garantie de stabilisation de l’optique et des paramètres corrects du réticule.

Les accessoires optiques comprennent également tous les capuchons de protection pour le Red Dot et les lunettes qui servent de protection supplémentaire. Tout d’abord, ils protègent l’objectif contre les coups accidentels de la bille, mais aussi, à l’aide d’un couvercle approprié, ils nous permettent de cacher le reflet du viseur optique, en gardant notre position secrète. Souvent, la lumière du soleil reflétée sur l’objectif peut trahir la position de joueur et l’éliminer du jeu.