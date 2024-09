Le « RoboCop du Recyclage » Binko, une invention française en route pour le prix James Dyson international

Nous vous présentons souvent, sur NeozOne, les innovations sélectionnées lors du Concours James Dyson Awards, véritable puits d’invention, souvent axées notamment sur l’environnement. Lors de la 20ᵉ édition de ce concours, le jury français, après de longues délibérations, a choisi le projet Binko, une machine intelligente qui utilise l’IA pour trier, broyer et reconnaître les déchets. Destinée aux gares, et aux lieux de forts passages, la machine Binko est décrite comme LE RoboCop du recyclage ! Inventée par Romain Pellat, elle concourt désormais pour le prix international, dont le résultat sera promulgué le 13 novembre prochain. Présentation de Binko, qui pourrait révolutionner la manière dont nos déchets sont traités, pour un meilleur recyclage. C’est parti.

Un robot qui identifie 2,6 millions de déchets

Comme je vous l’ai annoncé en introduction, Binko est une machine pilotée par l’IA qui permet, selon son inventeur, de recycler 2,7 fois plus de ressources et qui réduit les coûts de traitement de 36,1 %. Binko, grâce à une base de données immense, peut identifier plus de 2,6 millions de déchets différents, en utilisant soit le code barre du produit, soit une reconnaissance par l’image. Dotée de sept compartiments différents, les déchets, une fois identifiés, sont broyés puis envoyés vers le bac adéquat. De plus, grâce à une application, elle fournit des informations précises de tri, et indique les composants de chaque déchet. À la clé pour les utilisateurs, des économies, comme je vous l’ai dit, mais également un geste pour la planète puisqu’elle multiplie les taux de recyclage de 270 % dans les espaces publics.

Qui sont les inventeurs de cette machine géniale ?

Romain Pellat est titulaire d’un diplôme en Design Thinking de l’Université Panthéon-Sorbonne et du diplôme Entrepreneur du changement, co-délivré par HEC et Ticket for Change. Âgé de 27 ans, il est surtout passionné d’innovation, d’IA et de design, trois passions qui lui ont donné l’idée, avec une équipe aussi passionnée, de développer Binko. Ainsi, il s’est entouré de Koceila Tayeb (28 ans), étudiant en Master Ingénierie Mécanique et Conception à l’INSA ainsi qu’expert en Solidworks, qui a contribué au développement de Binko. Enfin, l’équipe s’est par ailleurs enrichie de deux alternants, Mazigh Haddadi (22 ans), spécialiste du machine learning et de la reconnaissance automatique par vision, et Yohann Di Creszenzo (24 ans), alternant en électronique embarquée. Ensemble, et en cumulant leurs forces, ils ont conçu cette redoutable machine, qui pourrait enfin donner un peu d’air à la Planète !

Comment fonctionne Binko ?

Le cœur du système repose sur un logiciel de pointe capable de reconnaître plus de 2,6 millions de types de déchets. Comment ça fonctionne ? Il suffit d’utiliser une caméra, comme celle de votre téléphone, pour scanner le déchet, soit en lisant son code-barres, soit en analysant directement l’image de l’objet. La machine Binko identifie alors le déchet, le réduit en petits morceaux pour gagner de la place, et le trie automatiquement dans l’un des sept compartiments prévus à cet effet. Ces compartiments sont transparents, réutilisables, lavables et équipés d’un système de suivi. Cela permet de rendre la collecte et le transport des déchets plus pratiques et plus économiques.

En parallèle, l’application mobile de Binko, disponible depuis septembre, aide les utilisateurs à trier facilement leurs déchets. Grâce à la reconnaissance par photo, elle fournit des conseils sur la bonne façon de recycler chaque objet. L’application propose aussi une carte pour localiser les poubelles de recyclage à proximité et des rappels pour ne pas oublier de sortir les poubelles, afin de rendre le processus de recyclage encore plus simple et efficace. Pensez-vous que cette invention française puisse remporter le prix du jury international ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .