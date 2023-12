Belovia, l’invention d’un enfile-bas électrique pour les personnes à mobilité réduite

Lorsque l’on est âgé ou alité, notamment à l’hôpital ou dans une maison de retraite, il arrive fréquemment que l’on porte des bas de contention. Or ce mouvement d’enfilage est pénible pour le soignant, mais il peut l’être parfois encore plus pour le patient. L’arrivée d’une nouvelle invention pourrait soulager les soignants et les patients. Son nom : le Belovia, un enfile bas électrique conçu pour alléger la tâche des professionnels de la santé. Cette innovation apporte une solution nouvelle et salvatrice pour l’enfilage des bas de compression médicale. Son créateur, Guillaume Gogué-Meunier, entouré d’experts médicaux, a développé cet enfile bas électrique pour minimiser les souffrances physiques et psychologiques liées à cette procédure répétitive. Découverte de cette invention géniale !

Enfin, une vraie invention au service des soignants

Nous qui ne sommes pas soignants n’imaginons pas combien le quotidien des soignants est marqué par des gestes répétitifs pouvant entraîner des Troubles Musculo Squelettiques (TMS). L’enfilage des bas de compression médicale fait partie de ces gestes. Belovia intervient comme un allié précieux et un nouvel outil de travail, en intégrant le processus de travail des soignants. Il simplifie cette opération, éliminant ainsi le risque de TMS, mais fait plus que cela. Sans remplacer le soignant, il va lui permettre de gagner du temps, et l’on sait combien nos soignants aimeraient en passer plus auprès de chaque patient.

Quels sont les avantages pour les patients ?

Les patients tirent également de nombreux bénéfices de cet enfile bas électrique. En effet, Belovia améliore le confort des patients en posant la compression de manière aérienne, sans nécessiter d’effort physique de leur part. Adapté à toutes les situations de la vie quotidienne, que le patient soit assis, au lit ou sorti de la douche, cet enfile bas réduit les frottements. De fait, il préserve ainsi les patients ayant des problèmes veineux, des œdèmes, des pansements ou d’autres conditions spécifiques. En plus de faciliter le quotidien des soignants et d’améliorer le confort des patients, Belovia contribue à économiser en prolongeant la durée de vie des bas de compression. Cela se traduit par une réduction des dépenses liées au renouvellement des équipements.

Une aide-soignante témoigne du bien-fondé du Belovia

Mélanie Marque, ancienne aide-soignante et actuellement conseillère technique chez Mat Med, partage son expérience positive avec Belovia. Elle souligne, dans une interview accordée au Journal de Saône-et-Loire, l’avantage majeur de cet enfile bas électrique, qui limite les tensions au niveau des mains et du dos des soignants. Le dispositif agit comme un prolongement des mains, réduisant la fatigue et minimisant le risque de blessure pour les patients.

Un nouveau matériel médical homologué depuis 2016

L'enfile bas électrique Belovia a été homologué pour les professionnels de la santé en 2016 et, actuellement, plus de 1 100 unités sont en circulation dans différents établissements de santé en France. Belovia représente une avancée majeure dans le domaine de la santé, proposant une solution pratique, efficace et simple à utiliser pour faciliter la vie des soignants et améliorer le confort des patients. Pour en savoir plus ? Rendez-vous sur belovia.fr.