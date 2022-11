L’invention d’un capteur intelligent pour surveiller à distance la cicatrisation d’une plaie sous un pansement

Lors du dernier James Dyson Award, Tomasz Raczyński, Dominik Baraniecki et Piotr Walter ont reçu la récompense suprême puisqu’ils sont devenus lauréats internationaux de ce prestigieux concours d’innovations. Leur domaine de prédilection : la cicatrisation des plaies, et leur problématique : surveiller cette cicatrisation, toujours compliqué lorsqu’une plaie est recouverte d’un pansement. Pour répondre à cette problématique, ils ont inventé le SmartHEAL, un capteur de pH intelligent précis qui permet la surveillance des plaies sans changement de pansement. Découverte de cette invention qui sera, à coup sûr, très utile aux patients, et aux soignants.

Le SmartHEAL pour résoudre quel problème ?

Lorsqu’un patient présente une plaie, la seule manière de la soigner est de la recouvrir d’un pansement. Mais le pansement empêche la surveillance de la plaie, à moins de le changer souvent, ce qui n’est finalement pas la meilleure des solutions pour favoriser la cicatrisation. Le changement trop fréquent des pansements peut entraîner des infections, et n’est pas préconisé. Aujourd’hui, la surveillance d’une plaie se fait avec des moyens plutôt archaïques, puisque l’on utilise l’odeur, la couleur et la température de la plaie… Des moyens de surveillance assez subjectifs nous devons bien le reconnaître. Il existe bien sûr des tests biochimiques pour surveiller une plaie, mais ils sont très couteux et ne sont que rarement utilisés, ou du moins, uniquement sur des plaies de grande envergure. De plus, une mauvaise cicatrisation des plaies peut entraîner une nécrose des tissus, puis, dans les cas les plus graves, une septicémie, et entraîner la mort du patient.

Que peut changer SmartHEAL dans la cicatrisation des plaies ?

Comme nous vous l’avons dit en préambule, SmartHEAL est un capteur de pH intelligent précis, abordable et évolutif pour surveiller les plaies et éviter les changements trop fréquents de pansements. Pour fonctionner, il se dote d’un système de communication par identification par radiofréquence (RFID) et surveille le pH de la plaie. Il peut ainsi déterminer, sans que le pansement ne soit changé, si une infection est venue se greffer sur la plaie. Il est aussi capable de déterminer tout changement dans les tissus cellulaires. Les capteurs transmettent ensuite aux soignants les données recueillies directement dans la plaie, ce qui leur permet de savoir s’ils doivent intervenir ou si la cicatrisation se déroule normalement. Cela permet aussi aux soignants de lever certains doutes, qui, parfois, mènent à changer un pansement ou un plâtre.

La sortie du SmartHEAL déjà prévue ?

La reconnaissance de cette invention lors du James Dyson Awards, donnera probablement une forte impulsion à la commercialisation de ce surveillant de pansement intelligent ! Les inventeurs du système doivent terminer les tests, puis débuter la phase d’essais cliniques et prévoient une commercialisation dès 2025… Le SmartHEAL sera, à n’en pas douter, une invention qui devrait révolutionner le domaine paramédical. On estime que 1 à 2% de population mondiale est touchée, au moins une fois, par une plaie chronique nécessitant des pansements sur une durée plus ou moins longue… De plus, la population mondiale vieillit, et on sait que la cicatrisation des plaies est plus difficile sur une personne âgée et aussi plus fréquente (escarres), le pansement SmartHEAL devrait pouvoir proposer une aide non invasive aux soignants et un peu plus de confort et de sécurité aux patients.