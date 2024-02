Face au réchauffement climatique et la hausse considérable des prix de l’énergie, nous devons favoriser l’utilisation des énergies renouvelables. Le soleil, le vent et les cours d’eau, pour ne citer que ces quelques exemples, sont autant de sources que nous pouvons exploiter pour répondre à nos besoins énergétiques au quotidien. En France, Solar Brother figure parmi ces jeunes entreprises qui promeuvent l’énergie solaire. Fondée en 2016 et basée à Vincennes, dans le Val-de-Marne, elle se spécialise dans la conception de produits solaires à concentration, allant des briquets aux fours en passant par les barbecues et les séchoirs solaires.

Un chauffage gratuit

L’année dernière, la start-up a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour un nouveau produit baptisé SunAéro. Face au succès rencontré par ce dernier, Solar Brother a maintenant décidé de prolonger ladite campagne. Le but est de permettre à davantage de personnes d’accéder à ce système ingénieux censé réduire la facture énergétique grâce à un chauffage solaire gratuit fonctionnant à l’énergie solaire. Dans le cadre de cette prolongation, le fabricant français s’est fixé un nouvel objectif d’engagement par rapport aux 5 000 € annoncés au départ, à savoir 4 000 %. Donc, si vous n’avez pas encore réussi à précommander l’appareil, Solar Brother vous donne la possibilité de le faire dès maintenant. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur cette page.

Un fonctionnement autonome

En effet, le SunAéro est un dispositif solaire qui combine énergies photovoltaïque et thermique. Il comprend ainsi un panneau solaire photovoltaïque et un autre module dont le rôle est de capter la chaleur du soleil et la concentrer pour ensuite la transférer à l’intérieur d’un bâtiment. Pour faire court, l’énergie électrique produite par le système alimente un ventilateur qui aspire la chaleur accumulée à l’intérieur du panneau thermique. Fait intéressant, le système SunAéro fonctionne de manière totalement autonome et écologique, car il n’a besoin que de l’énergie solaire pour chauffer les espaces intérieurs. Le ventilateur commence à pomper l’air chaud dès que la température du module thermique atteint ou dépasse 25 °C.

Un équipement de chauffage solaire multifonction

En fonction du volume de l’espace à chauffer, il est possible d’opter pour une configuration entre un et trois panneaux. Grâce à sa ventilation, cette solution de chauffage innovante de fabrication française est aussi capable de renouveler l’air qui circule dans une maison. Elle peut fonctionner de concert avec un système de chauffage traditionnel en hiver, réduisant ainsi l’énergie consommée par celui-ci. Par ailleurs, en été, il est possible de s’en servir pour déshydrater les fruits et les légumes.

Cette double fonction fait du SunAéro un dispositif de chauffage pouvant être utilisé tout au long de l’année. D’après ses concepteurs, l’appareil, qui peut être contrôlé via une application, permet d’économiser en moyenne 700 kWh par an, et ce, par panneau. Solar Brother promet aussi un retour sur investissement à partir de la 5ᵉ année. Plus d’infos : solarbrother.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.