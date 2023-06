Nous devons tous nous pencher sur un sujet crucial : l’économie des énergies fossiles et l’utilisation de l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Les énergies fossiles sont vouées à disparaître à une plus ou moins longue échéance, et il va falloir nous habituer à changer nos habitudes. Solar Brother, une entreprise française spécialisée dans les solutions solaires, a compris que l’avenir était dans l’énergie solaire. Après le briquet solaire SunGood ou le barbecue solaire OMY, l’entreprise lancera bientôt ERO sur Ulule, en campagne de financement participatif. Il s’agit d’un chauffage solaire qui permet de chauffer et de renouveler l’air des pièces de 20 à 60 m². Découvrons cette innovation cruciale pour l’avenir de notre planète !

À propos de Solar Brother

Fondée en 2016 par Gilles Gallo et Gatien Brault, Solar Brother est une entreprise dédiée au développement d’une gamme d’objets ingénieux conçus pour une utilisation en extérieur, et fonctionnant grâce à l’énergie solaire concentrée. Inspirée de la méthode antique d’Archimède que beaucoup d’entre nous ont expérimentée dans notre enfance avec une loupe, cette technologie utilise des miroirs réflecteurs paraboliques. Forte de cette approche novatrice, Solar Brother a lancé quatre produits innovants sur le marché, dont trois ont été récompensés au prestigieux concours Lépine. Aujourd’hui, Solar Brother aspire à accélérer son expansion à l’échelle internationale, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Dans cette démarche, l’entreprise s’engage pleinement à minimiser son impact sur l’environnement grâce à des matériaux recyclés et upcyclés, en adoptant des emballages zéro déchet et en privilégiant la fabrication française.

Le chauffage solaire ERO, qu’est-ce que c’est ?

ERO est un chauffage solaire qui va permettre de chauffer et, par ailleurs, de renouveler l’air pour des pièces de 20 à 60 m². C’est une solution innovante et unique qui réduit la température du chauffage traditionnel de 3 à 6 °C, avec évidemment des économies sur votre facture, puisque vous chaufferez moins votre logement. Le chauffage solaire ERO devrait être disponible à la fin de cette année, mais il a muri dans l’esprit des inventeurs depuis juin 2022. Cette invention a vu le jour pour tenter d’apporter une réponse à l’augmentation considérable des prix de l’énergie. Elle répondra aussi à la demande croissante des foyers, qui souhaitent se tourner vers des alternatives écologiques pour produire leur électricité. Solar Brother promet une installation très simple de ce chauffage. Il suffira de fixer les panneaux sur la façade extérieure, orientée plein sud, sud-est ou sud-ouest. En fonction du volume de la pièce à chauffer, l’installation nécessitera entre un et trois panneaux à l’extérieur.

Comment fonctionne ERO ?

Une fois que les panneaux et le bloc moteur doté d’un système de ventilation sont installés, ils fonctionnent automatiquement grâce à l’énergie solaire. Le processus est le suivant : l’air extérieur entre par le bas du panneau équipé de filtres. Une fois à l’intérieur du panneau, cet air filtré est chauffé par le soleil, puis expulsé dans la pièce grâce à une ventilation contrôlée. Lorsque la température atteint ou dépasse 25 °C, la ventilation se met en marche et elle s’arrête automatiquement au coucher du soleil, sans intervention nécessaire. Le chauffage ERO est entièrement autonome et ne nécessite que l’énergie solaire pour fonctionner. Avec ERO, non seulement vous bénéficiez de quelques degrés supplémentaires pour chauffer vos pièces de manière « gratuite », mais vous renouvelez également l’air de la pièce toutes les heures, grâce à un système de ventilation silencieux. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site solarbrother.com. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le lancement des précommandes est imminent, restez informés en cliquant ici.