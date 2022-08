OMY : Solar Brother invente un kit innovant pour fabriquer un déshydrateur de fruits et légumes solaire

Barbecue solaire, briquet solaire, four solaire… Ces produits sont très appréciés des campeurs qui se passionnent pour le bivouac en pleine nature… Nous vous avons d’ailleurs souvent parlé des innovations en la matière de l’entreprise Solar Brother, spécialiste des inventions de cuisson solaire. Dans quelques semaines, leur dernière innovation sera disponible, et cette fois-ci, elle s’adresse à un plus large public. Elle s’appelle OMY et se présente sous la forme d’un séchoir solaire… Ou plutôt un déshydrateur d’aliments, car l’OMY ne vous permettra pas de sécher votre linge, mais bien vos fruits et légumes pour en conserver les meilleurs nutriments. Découverte !

Pourquoi déshydrater les aliments ?

Le séchage ou la déshydratation des aliments est une méthode très ancienne, saine et efficace. OMY permet donc de sécher vos fruits, légumes, plantes aromatiques, médicinales ou fleurs… Si vous utilisez un déshydrateur classique électrique, le processus prend parfois plus de 12 heures et consomme donc de l’électricité. Sécher les aliments à basse température permet de préserver leurs qualités nutritionnelles (minéraux et vitamines) ainsi que leurs saveurs. Cela vous permettra de déguster en hiver des légumes, fruits ou herbes aromatiques récoltés dans votre potager en été… Basilic, persil, pétales de roses, capucines, pommes, poires, bananes, tomates, oignons ou champignons, tous les végétaux peuvent être séchés puis conservés.

Le séchoir solaire OMY c’est quoi ?

Avec une température de séchage située entre 40°C et 60°, et une puissance de 200 watts, il permet de sécher entre 1 et 4 kilos d’aliments. OMY peut sécher des fruits, légumes, plantes médicinales ou aromatiques sur une période de 6 à 48 heures en fonction des aliments au séchage et des conditions d’ensoleillement. Grâce au réflecteur S.Réflect, la captation est maximale et il se dote également d’un système de ventilation électrique avec alimentation par panneau solaire 6 Watts. Il dispose de trois claies interchangeables et peut accueillir jusqu’à sept claies. Les aliments sont à disposer sur une grille en acier inoxydable ou sur des brochettes en bois. Il est utilisable sous toutes les latitudes, en toutes saisons. Il se veut facilement transportable grâce aux poignées de portage; stable et compact grâce à son caisson pyramidal. Le OMY fonctionne donc uniquement à l’énergie solaire, lui conférent une durabilité « à vie », et il est fabriqué en France, à partir de bois issus de forêts autogérées.

Comment fonctionne-t-il ?

Comme son nom l’indique, le séchoir OMY fonctionne à l’énergie solaire… Concrètement, le réflecteur miroir va renvoyer le rayonnement solaire capté en le redirigeant à l’intérieur du caisson sur un absorbeur noir, pour qu’il soit converti en chaleur. Cette chaleur est conservée grâce à une vitre et monte de manière progressive. Lorsque la température grimpe, un système de ventilation d’air chaud naturel couplé au système de ventilation électrique par panneau solaire du OMY évacue l’humidité des aliments. OMY s’utilise donc « plein soleil » afin qu’il puisse capter les rayons nécessaires à la montée de température.

L’été est donc le moment idéal pour faire sécher les fruits et légumes produits en nombre et les conserver pour l’hiver. OMY n’est pas un accessoire de camping, mais plutôt un déshydrateur solaire à utiliser au jardin. Le OMY existe en deux tailles: en M vendu actuellement 519€ au lieu de 565€, ou en XL vendu actuellement 565€ au lieu 595€; les livraisons sont prévues à la mi-juillet. Vous les trouverez en précommande sur le site Solar Brother.