SunAéro, un panneau solaire thermique prêt à l’emploi pour chauffer gratuitement sa maison, inventé par Solar Brother

Contrairement aux panneaux solaires photovoltaïques, c’est-à-dire aux modèles qui produisent de l’électricité, les panneaux solaires thermiques intéressent moins les consommateurs. Pourtant, il s’agit d’équipements qui permettent de bénéficier d’une énergie thermique renouvelable. Avec le SunAéro, l’entreprise française Solar Brother compte changer la donne en proposant un panneau solaire low cost qui peut chauffer une maison. Qui plus est, il s’agit d’un modèle qui promet d’être facile à installer.

Profiter d’une source d’énergie inépuisable

Pour concocter ce produit unique en son genre, l’entreprise française est partie du constat selon lequel nous utilisons une grande partie de l’énergie à notre disposition pour nous réchauffer. Force est de reconnaître que pour cela, nous avons tendance à recourir aux sources d’énergie fossiles, au bois et à l’électricité. Pourtant, le soleil est une source d’énergie inépuisable et gratuite pouvant être exploitée pour le chauffage. Malheureusement, le coût d’accès aux technologies qui permettent de tirer parti de cette énergie demeure élevé, notamment dans des pays comme la France. Solar Brother a ainsi tenu compte de tous ces détails lors de la conception de son produit.

Un panneau solaire thermique équipé d’un ventilateur

En fait, Solar Brother n’en est pas à ses débuts dans le secteur des énergies renouvelables. L’entreprise est surtout connue pour ses fours solaires. Elle prévoit même de dévoiler six nouveaux produits cette année. Elle décrit le SunAéro comme un simple capteur thermique « plan » surmonté d’une petite cellule photovoltaïque. Cette dernière sert à alimenter un ventilateur électrique qui insuffle l’air préalablement filtré et réchauffé dans la pièce. Selon les données techniques publiées par ses concepteurs, le dispositif solaire est en mesure de chauffer une salle ayant une superficie entre 20 et 60 m².

En vente à partir du mois de décembre

Par ailleurs, le système SunAéro serait en mesure d’augmenter la température intérieure d’un bâtiment de 3 à 6 °C. Pour obtenir de tels résultats, il suffirait d’orienter le panneau sud, sud-est ou sud-ouest et de le positionner à la verticale. Certes, la start-up affirme que ce type d’installation ne pourra pas remplacer un chauffage principal, mais il constituerait une bonne alternative pour réduire sa facture énergétique. Qui plus est, il s’agit d’une solution écologique pour réchauffer une pièce, et ce, de façon quasi gratuite.

Ce nouveau produit de Solar Brother est actuellement sur la plateforme Ulule et a déjà récolté près de 113 000 €. Chaque panneau coûtera 695 € et l’entreprise affirme qu’on pourra en installer jusqu’à trois sur un même site. Un kit complet sera facturé 1 470 € au minimum. Une remise de 20 % à 50 % est toutefois accordée aux premiers clients. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.