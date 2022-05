Cette éolienne portative et pliable tient dans un sac à dos !

Comment recharger son smartphone ou sa lampe torche lorsque l’on se trouve au beau milieu de nulle part ? Une batterie de secours solaire : classique ! Une borne à disposition : pas toujours évident ! Et si vous rechargiez votre smartphone avec une éolienne ? Vous vous demandez probablement comment transporter une éolienne dans un sac à dos, ce qui, en soit, est plutôt légitime. Une société canadienne, Aurea Technologies, dévoile une éolienne portable baptisée Shine… Lorsqu’elle est rangée, elle ne tient pas plus de place qu’une bouteille d’un litre. Et lorsqu’elle est en service, elle fait office de chargeur pour appareils électroniques. Une invention révolutionnaire qui devrait plaire aux adeptes des bivouacs en pleine nature; découverte.

Shine c’est quoi exactement ?

Shine est donc une éolienne portable pour les aventuriers, ultra légère et ultra compacte qui offre des performances inégalées selon Aurea Technologies. Elle est capable de recharger toutes sortes d’appareils électroniques (smartphone, appareil photo, lampe torche, etc.). Cette éolienne d’un nouveau genre a été créée par Cat Adalay, PDG et fondatrice de la start-up Aurea Technologies et qui explique proposer de l’énergie éolienne qui tient dans un sac à dos ! Techniquement, elle pèse environ 1.3 kilo et dispose d’une turbine de 40 watts qui peut charger ou stocker l’énergie grâce à se batterie lithium-ion interne de 12 000 mAh. Il est donc possible de la mettre en place quand le vent se lève afin d’avoir toujours un peu d’énergie disponible. Elle dispose également d’une prise secteur qui permet de la recharger avant le départ ou sur différentes étapes où le courant est à disposition.

Le vent, l’avenir des campeurs ?

Selon Cat Adalay, le vent est le deuxième plus grand producteur d’énergie propre au monde, mais la plupart des gens n’y ont pas directement accès. En tant qu’équipe de passionnés de plein air ayant une formation en sciences et en ingénierie, nous avons décidé de créer un produit éolien qui donne aux utilisateurs la liberté de produire leur propre énergie propre jour et nuit, qu’il pleuve, qu’il fasse mauvais temps ou qu’il fasse beau. La petite éolienne portative Shine a une capacité de charge équivalente à quatre charges complètes et peut donc recharger plusieurs appareils simultanément. Encore en instance de brevet, l’éolienne produit une puissance de 13,3 watts par livre, un rapport puissance/poids supérieur à celui d’autres produits renouvelables comme les panneaux solaires par exemple.

Une batterie dans le sac à dos !

Lorsqu’elle est chargée, la petite éolienne ne prend donc pas plus de place qu’une bouteille d’eau et même pliée, elle permet de garder en charge un appareil dans le sac à dos. Pour la recharger, il suffit donc de la déplier… Pas d’inquiétude, selon Aurea Technologies, elle est extrêmement silencieuse, peut fonctionner avec des vents de 12 à 45 km/h et sous des températures oscillantes entre 0 et 40°C. Elle est évidemment totalement autonome et se monte en quelques minutes seulement. L’énergie éolienne est probablement l’avenir de la planète; c’est en tout cas, une énergie propre qui provient d’une ressource naturelle inépuisable… Et pour Rachel Carr, directrice marketing d’Aurea Technologies, vivre d’une manière durable, c’est repenser la façon dont nous fabriquons et utilisons l’énergie. L’éolienne portative Shine, change donc la donne et permet aux gens d’accéder à l’énergie même perdus en pleine nature, loin de tout réseau électrique !

Les précommandes sont ouvertes !

Actuellement en campagne de financement participatif sur IndieGogo, l’éolienne portative Shine est proposée en précommande, au prix de 309€ soit 40% de réduction par rapport au prix public à sa sortie. Les livraisons sont prévues en octobre 2022 mais seulement pour les Etats-Unis et le Canada… Si vous voulez l’acquérir, il vous faudra donc une adresse (ou un ami) dans l’un de ces deux pays ! Plus d’infos : shineturbine.com