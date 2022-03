Comment recharger son smartphone sans accès à l’électricité ?

Recharger un portable quand nous n’avons ni électricité, ni voiture peut s’avérer une vraie galère. Et avec la guerre qui a éclaté en Ukraine le 24 février dernier, rester en contact va devenir un enjeu majeur pour ceux qui n’ont plus rien ! L’électricité permet, entre autres, de garder un téléphone chargé et donc un contact avec l’extérieur. L’électricité est évidemment primordiale pour garder une batterie pleine, pouvoir alerter, s’informer, ou parler avec ses proches… Mais comment faire quand l’électricité menace de manquer ou quand vous vous retrouvez au milieu de nulle part, sans source d’énergie à disposition. On vous explique comment recharger un smartphone sans électricité !

Le chargeur à manivelle

C’est peut-être la solution la plus pratique et la moins chère, le chargeur à manivelle… Il faut juste un peu de patience et de l’huile de coude pour tourner la manivelle. Ils fonctionnent un peu comme une dynamo de vélo, très simple et efficace. Nous avons déjà eu l’occasion d’utiliser un chargeur à manivelle lors de bivouac : pas de doute, ça fonctionne vraiment ! En revanche, évitez les chargeurs à très bas prix, ils ne sont quand même pas très efficaces et surtout pas très robustes. Le même système existe pour des petites torches, et c’est également très pratique !

Le réchaud portatifs générateur d’électricité

Il existe des petits réchauds portatifs, qui produisent de l’électricité en transformant la chaleur. En enflammant quelques branches dans le bac, une batterie intégrée se charge et Le réchaud à bois qui recharge votre portable Biolite Camp Stove.

La mini Hydrolienne

Ces appareils utilisent une petite hélice qu’il faut plonger dans un cours d’eau… Le courant va faire tourner l’hélice et charger la batterie intégrée. Nous vous avons déjà présenté deux appareils qui utilisent cette technologie. Le générateur hydraulique portable Estream et la mini centrale hydroélectrique portable HydroBee.

La mini Eolienne

Nous vous avons présenté deux concept d’éoliennes portables qui utilisent la force du vent pour générer de l’électricité. La Micro Wind Turbine, une ingénieuse éolienne portative pour ne plus jamais tomber en panne. d’électricité – et la Windpal, une éolienne portable qui pèse moins d’1kg financé sur Indieoogo.

Le chargeur solaire

C’est peut-être la solution numéro un pour celles et ceux qui veulent garder une batterie en état de marche sans électricité. Certaines petites batteries solaires sont de la même taille que le smartphone, et elles sont très pratiques, à condition qu’il y ait tout de même un peu de soleil… Cependant, le chargeur solaire se destine plutôt à charger une batterie externe que le smartphone en lui-même. L’instabilité du flux électrique et donc les variations de tension pourraient déplaire à votre smartphone. Sinon, il existe aussi des batteries solaires externes, encore plus pratiques… Vous les laissez au soleil, et branchez votre téléphone une fois qu’elles sont pleines. Testées et approuvées ! Entre 50 et 300€ sur Amazon.

Une pile de 9V

Vous trouverez sur YouTube de nombreux tutoriels pour recharger un smartphone avec une simple pile. Vous devez également vous équiper d’une prise allume cigare ainsi que du ruban adhésif et une vis.

Le citron

Pour faire d’un citron un chargeur de batterie, il faut un citron, des vis de cuivre et de zinc, du fil électrique et un câble de charge dont les extrémités sont dénudées. Il existe de nombreux tutos sur le net pour réaliser cette expérience… Encore faut-il avoir un accès à Internet !

Le sac de couchage

Plus étonnant encore, il existe des sacs de couchage qui récupèrent la chaleur du dormeur et l’énergie cinétique des mouvements pour les transformer en énergie. Ce sac de couchage, encore au stade de développement l’université de Southampton, n’est pas encore commercialisé, mais l’invention est géniale !

Si vous souhaitez venir en aide aux réfugiés Ukrainiens, ces petits matériels leur sont indispensables… Pensez-y lors de vos achats pour les collectes humanitaires qui se déroulent dans toute la France !



Riapow Batterie Externe Solaire 26800mAh Chargeur Solaire avec 3 Sorties USB Charge Rapide Chargeur de Téléphone Solaire pour iPhone Samsung Camping Hiking Plein Air Énorme Capacité: la batterie solaire de 26800 mAh a assez de puissance pour charger un iPhone 11 Pro de 8 fois, le Galaxy S20 plus de 7 fois et tout autre périphérique USB plusieurs fois. Vous...