Il existe une astuce pour recharger son smartphone jusqu’à 3 fois plus vite

Quelle déception de se réveiller et de se rendre compte que notre téléphone n’a pas chargé de la nuit. Malheureusement, vous n’avez pas le temps de le charger avant de partir pour votre journée. La raison n’est autre que le fait que charger votre téléphone prend trop de temps. Et bien sachez que différentes astuces existent afin de charger votre téléphone plus vite. Celle-ci est sûrement la plus efficace. Elle vous permet de charger votre téléphone simplement et 3 fois plus vite que d’habitude.

Quelques conseils pour charger votre téléphone portable

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne faut absolument pas attendre que votre téléphone s’éteigne avant de le mettre en charge. En effet, afin d’optimiser au maximum l’état de votre batterie, il est préférable de la garder chargée à un niveau compris entre 65 et 75%. En effet, les batteries de nos téléphones portables sont composés de lithium-ion permettant à ceux-ci de se recharger en seulement quelques heures.

Le fait de laisser votre téléphone branché tandis que la batterie est déjà chargée endommagera la batterie de votre smartphone avec le temps. De plus, il est également conseillé de charger votre téléphone sur une prise murale. Dans le cas extrême où vous n’avez pas d’autres choix que de charger votre téléphone via votre ordinateur, il ne faut pas utiliser les deux en même temps. Sinon votre téléphone prendra plus de temps à se recharger. Enfin, il est important de privilégier les chargeurs de la même marque que votre smartphone pour la charge de celui-ci. En effet, des chargeurs d’une autre marque pourrait endommager la batterie de votre smartphone.

Une astuce permettant d’accélérer la charge de votre téléphone

Cette petite astuce très simple permet notamment de charger votre smartphone 3 fois plus vite qu’en temps normal. Pour ce faire, rien de bien compliqué ! Il suffit de charger votre téléphone en mode avion. Penser également à désactiver le Bluetooth, le Wi-fi ainsi que les données de géolocalisation. Il est très important de désactiver ces paramètres car même en mode avion votre téléphone continue à rechercher des appareils Bluetooth ainsi que des bornes Wi-fi.

De plus, il faudra également penser à désactiver la géolocalisation de certaines applications telles que Instagram, Facebook ou Snapchat afin d’optimiser la charge de votre téléphone. Attention, il est important de ne pas utiliser votre téléphone lorsque celui-ci est en charge. Charger votre téléphone en l’utilisant comporte certains risques pour votre santé mais également pour votre téléphone lui-même.

Mais au fait, pourquoi ne faut-il pas laisser son chargeur branché sans l’utiliser ?

Il est important de penser à débrancher son chargeur lorsqu’on ne l’utilise plus. Selon votre type de chargeur, le laisser brancher sur une prise sans l’utiliser pourrait causer une surchauffe et ainsi provoquer un début d’incendie. Cette situation est d’autant plus courante lorsque l’on utilise des chargeurs fabriqués en Chine. Car ceux-ci ne sont tout simplement pas réglementés en termes de sécurité. La mauvaise qualité des composants des chargeurs provenant de Chine amplifie le risque de surchauffe et d’incendie. De plus, laisser son chargeur brancher sans l’utiliser consomme de l’énergie. Alors lorsque nous n’utilisons plus notre chargeur, pensons à notre planète et débranchons-le.