Pourquoi laisser son téléphone en charge toute la nuit est une très mauvaise idée ?

Mettre notre téléphone en charge avant de dormir afin d’être parfaitement sûr que celui-ci sera chargé à 100% au réveil est un réflexe pour bon nombre d’entre nous; cela peut paraitre sans conséquence, et quoi de plus agaçant que de démarrer la journée en retard à cause d’un réveil qui n’a pas sonné, faute de batterie chargée?

Peut être de se rendre compte que nous avons oublié de charger notre téléphone avant un long trajet dans les transports… Quoi qu’il en soit, nous avons tous déjà connu ce genre de situation. Cependant, mettre son smartphone à charger avant de dormir pourrait entraîner des conséquences bien plus graves qu’un réveil qui ne sonne pas…

Une usure prématurée de la batterie

Depuis leurs débuts sur le marché, nos smartphones ont bien changé et continuent d’évoluer de jour en jour. Néanmoins, ils se composent généralement de batteries lithium-ion qui s’abîment lorsque la tension est élevée. L’un des premiers risques courants est d’ailleurs un épuisement rapide de la batterie de votre smartphone.

En laissant votre téléphone charger toute la nuit, la batterie, même à 100%, continue de recevoir du courant et peut à terme s’endommager. Depuis quelques temps, un programme mettant fin automatiquement à la charge existe: il permet d’interrompre la charge de votre téléphone lorsque celui-ci est plein, même si vous le laissez branché. Cependant, il se peut que votre téléphone se décharge partiellement, même sans l’utiliser; votre batterie va donc subir des « mini charges » toute la nuit et s’endommager sur le long terme.

Une augmentation de la consommation d’électricité peut même se remarquer lorsque votre téléphone reste branché toute la nuit. En effet, même si votre batterie est pleine, votre téléphone continue à consommer de l’électricité jusqu’à temps que vous le débranchiez. Selon le Berkeley Lab, un chargeur détient une puissance de 3,68 watts lors de la charge et 2,24 watts lorsqu’il reste branché avec une batterie pleine. Cela crée un gaspillage d’énergie augmentant le montant de la facture d’électricité. Mais plus inquiétant encore, certains modèles de smartphones vont jusqu’à prendre feu à cause de l’échauffement de cette batterie.

Un risque d’incendie

Toutes les compagnies d’assurances sont d’accord sur ce point: laisser charger votre téléphone portable sans surveillance peut s’avérer très risqué. Une batterie déjà pleine laissée en charge crée un risque très important: votre appareil risque vite de surchauffer.

Et ce constat n’a pas seulement été fait par les assureurs: un chercheur sur les batteries à l’université TU de Delft explique notamment que lorsqu’une batterie est surchargée, des bulles de gaz se forment et créent une pression qui s’exerce à l’intérieur de la batterie; cette pression va continuer d’augmenter jusqu’à éclater et brûler. Cela peut s’avérer très dangereux si des matériaux inflammables se trouvent près de votre smartphone, un incendie pourrait très vite se déclarer.

De plus, selon Marnix Wagemaker, il est conseillé de toujours charger son smartphone avec le chargeur d’origine afin de limiter les risques. En effet, il explique que “Chaque type de batterie appartient à un certain type de chargeur. Si vous faites la mauvaise combinaison, cela peut créer des incidents”.

Dernier petit conseil, si vous souhaitez augmenter la durée de vie de votre téléphone, il est préférable de garder une batterie chargée entre 30 et 80%. N’attendez pas que votre batterie soit totalement déchargée et ne laissez pas votre téléphone atteindre plus de 80% de batterie. Et surtout, veillez à utiliser le chargeur fourni avec votre téléphone pour une charge rapide et sans risque !