Apple : le futur iPhone 12 pourrait être vendu sans chargeur, et il y a une bonne raison à cela !

Si les bruits de couloirs se confirment le géant californien Apple pourrait livrer ses prochains iPhones sans chargeur ! Ils avaient déjà supprimé la prise casque et ils pourraient réitérer avec le chargeur. En France, il est obligatoire de fournir un kit main-libre dans chaque boîte de smartphone vendue, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays.

Dans un souci économique mais également écologique, Apple livrerait donc ses prochains smartphones dépourvus de chargeur… Même si cela peut surprendre de prime abord, écologiquement ce peut être une bonne idée. Explications.

Selon’une note rédigée par l’analyste Ming-Chi Kuo, et le site 9to5Mac, les iPhones livrés en septembre 2020 ne devraient plus avoir de chargeur secteur. Si l’on part du principe qu’un acheteur d’iPhone remplace le modèle précédent, il est logique qu’il possède déjà un chargeur. Il est donc inutile d’en avoir un autre qui restera probablement dans la boîte. En utilisant un ancien chargeur, le consommateur réduit son empreinte carbone, tout comme Apple.

Économiquement la théorie se tient aussi !

Il y a aussi une raison économique… La future 5G va obliger les constructeurs à utiliser des composants plus chers pour concevoir les smartphones. En ôtant le chargeur, cela équilibrerait les coûts et permettrait à Apple de ne pas augmenter le prix de vente. Ainsi l’iPhone 12 pourrait être vendu au même prix que le 11 soit 809€. L’absence de chargeur permettrait également de réduire le packaging et donc le coût des emballages, mais également des transports et des stockages !

“People that don’t have them can just buy them, no big deal” …. That’s an extra $63 and change at the Apple Store. 10% of an iPhone 11’s price right there. pic.twitter.com/xIv5Y0CrLC — Benjamin Mayo (@bzamayo) June 28, 2020

Cela peut surprendre mais en y réfléchissant bien, ce n’est peut-être pas plus mal… Réunissez tous les chargeurs qui traînent au fond de vos anciennes boîtes ou de vos tiroirs et vous verrez… Bien sûr il sera toujours possible d’acheter un chargeur à part, mais il ne sera plus obligatoire de le payer si l’on ne l’utilise pas !

