Nexode : Ugreen dévoile un chargeur innovant de 300 W et 5 en 1

Vous en avez assez de voir plusieurs chargeurs branchés pour tous vos appareils. Et si vous optiez pour un chargeur révolutionnaire ? Ugreen, marque leader dans ce domaine, redéfinit les normes du chargement avec le lancement de son chargeur GaN à 5 ports de 300 W. Pour ce lancement, la marque propose une offre d’une durée limitée uniquement à partir du 5 septembre (11 h du matin) et pendant deux semaines pour le chargeur Ugreen Nexode 300W GaN. Découvrez le prix de lancement d’Ugreen, disponible pour seulement deux semaines. Découvrez ce nouveau bijou de technologie, qui va vous permettre de concentrer tous vos rechargements en un seul et même endroit.

Quels sont les points forts du chargeur Ugreen Nexode 300W GaN ?

Ugreen, leader dans l’innovation technologique, fait un pas de géant dans le domaine du chargement en lançant le tout premier chargeur GaN doté de 5 ports et d’une puissance de 300 W. Ce chargeur révolutionnaire présente un port de sortie dédié de 140 W, permettant aux utilisateurs de charger simultanément plusieurs ordinateurs portables à une vitesse fulgurante, éliminant ainsi la nécessité de multiples chargeurs encombrants dans les espaces partagés ou sur les bureaux. L’un des atouts majeurs de ce chargeur est sa capacité à proposer une charge ultrarapide grâce au protocole de charge PD 3.1 (Power Delivery 3.1). Cette technologie avancée garantit une vitesse de charge exceptionnelle ainsi qu’une compatibilité étendue avec une variété d’appareils. Et dans nos vies actuelles, où nous manquons toujours de temps, c’est un atout essentiel. Vous allez donc pouvoir brancher sans aucun problème trois ordinateurs, un Smartphone ainsi qu’une paire d’écouteurs et les charger simultanément, avec une rapidité surprenante.

Ce peut être très utile en cas d’oubli de branchement et avant une réunion importante. En effet, il ne faut que 1,5 h par exemple, pour recharger complètement un MacBook Pro 16 pouces. Une performance impressionnante qui répond aux besoins de la vie moderne toujours en mouvement. Et si vous oubliez de charger votre Smartphone pendant la nuit, il se chargera en quelques dizaines de minutes, le temps de prendre votre douche et de vous préparer pour votre journée de travail. En outre, la polyvalence de ce chargeur permet de charger simultanément jusqu’à cinq appareils, offrant une solution de chargement centralisée pour toute la famille ou l’environnement professionnel. Si vous êtes à la tête d’une famille nombreuse, le chargeur pourra répondre à la demande de chaque personne et offrir un chargeur puissant en un seul et même endroit. Et rien ne vous empêche de disposer plusieurs chargeurs Ugreen Nexode 300W GaN dans votre maison, afin que toutes les pièces en soient équipées. Imaginez le nombre de câbles dont vous pourriez vous passer et les économies d’électricité que vous allez réaliser, si vous installez cinq chargeurs dans la maison ! De plus, ce chargeur propose un design original et discret, qui s’intègrera parfaitement sur n’importe quel bureau ou intérieur, qu’il soit plutôt moderne ou classique.

La sécurité au cœur du nouveau chargeur Ugreen

La sécurité est une priorité absolue chez Ugreen et le chargeur GaN à cinq ports en est la preuve. Grâce à l’utilisation de puces GaN (nitrure de gallium) et SiC (carbure de silicium) avancées, le chargeur assure une meilleure dissipation de la chaleur, contribuant ainsi à sa fiabilité et à sa durabilité. De plus, le système intelligent Thermal Guard™ intégré veille à une sécurité de premier ordre en surveillant en temps réel les variations de température et en effectuant pas moins de 6 000 relevés de température par minute. Cette technologie de pointe garantit une utilisation sans soucis, même lors de charges intensives, offrant une tranquillité d’esprit à chaque utilisateur. Sa capacité à charger rapidement plusieurs appareils simultanément, sa compatibilité étendue grâce au protocole PD 3.1 et sa sécurité de pointe font de ce chargeur un outil essentiel pour les utilisateurs modernes exigeants.

La sécurité n’est pas souvent mise en avant pour ce type d’accessoires et pourtant elle est primordiale. Combien de chargeurs restent branchés avec le risque de surchauffe et donc d’incendies à l’intérieur ? Nous n’avons pas conscience que ces petits boîtiers, sans cesse alimentés par l’électricité, peuvent un jour se mettre en surchauffe, provoquer un court-circuit et par conséquent un incendie potentiel. Le chargeur Ugreen Nexode 300W GaN vous protègera de ces désagréments et exclura le risque d’incendies lié à son branchement en continu. Cependant, il est toujours recommandé de débrancher n’importe quel chargeur quand il n’est pas utilisé, car même si la consommation est minime, il continue à faire gonfler votre facture d’électricité. Et, par les temps qui courent, ce n’est peut-être pas la meilleure idée du moment !

Pourquoi est-ce intéressant de posséder un chargeur tout-en-un ?

Aujourd’hui, la plupart de nos appareils nécessitent d’être rechargés. Que ce soit une tablette, un ordinateur portable ou un Smartphone, tous ont une batterie et donc un chargeur. Il n’est donc pas rare, voire même très fréquent de trouver des multiprises et une multitude de câbles entremêlés sur nos bureaux, cachés du mieux qu’on peut derrière un écran ou un bureau. Un tel dispositif, il faut le reconnaître, est très inesthétique, faisant ressembler notre poste de travail à une usine à gaz ! Qui plus est, entretient un terrain favorable aux courts-circuits et à la consommation d’électricité. En effet, tous ces câbles jamais débranchés consomment généralement de l’électricité 24 h/24 et peuvent être à l’origine d’un incendie. En choisissant le chargeur Ugreen nouvelle génération, vous évitez tous ces désagréments et réalisez des économies d’électricité.

En effet, le soir venu, il vous suffit de débrancher un seul et unique accessoire au lieu de cinq câbles. C’est tout de même bien plus pratique, non ? En conclusion, vous allez gagner un temps fou sur le chargement de vos appareils, mais également de la place sur votre bureau, pouvant désormais éliminer les hubs ou les multiprises disgracieuses… Et vous gagnerez aussi de la place pour travailler dans de meilleures conditions, avec un bureau enfin aéré, plus prompt à un travail de qualité ! Pour ce lancement, la marque propose une offre d’une durée limitée uniquement du 28 août au 10 septembre inclus pour le chargeur Ugreen Nexode 300W GaN. Découvrez le prix de lancement d’Ugreen, disponible pour seulement deux semaines seulement, après, il sera trop tard pour en profiter et ce serait manquer une belle occasion d’obtenir un chargeur de grande qualité, pour un prix si intéressant ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire ? Passer commande évidemment ! Le chargeur Nexode est disponible sur Amazon via la boutique Ugreen ou directement sur la page du produit au tarif de 199 € à partir du 5 septembre (11 h du matin) et pendant deux semaines.

Meilleure Vente n° 1 UGREEN Nexode 300W Chargeur USB C PD 3.1 avec GaN Tech Chargeur Station 5 en1 Compatible avec Surface MacBook Pro Air 13 iPad Pro Smartphones iPhone Galaxy Pixel Xiaomi, 240W Câble USB C Inclus [ Puissance Révolutionnaire de 300 W ] Ce Nexode chargeur USB C 300 W avec vitesse de charge PD 3.1 prend en charge une sortie maximale de 140 W sur USB-C1 et peut charger le MacBook Pro 2021 16" de...

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales