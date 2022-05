Cette entreprise veut produire de l’électricité avec des éoliennes volantes

Si vous avez la chance de vous promener sur les plages paradisiaques de l’île Maurice, vous apercevrez forcément d’immenses toiles blanches ressemblant étrangement à des cerfs-volants. Vous pourriez, de prime abord, penser à une nouvelle attraction touristique, mais il n’en n’est rien puisque ces toiles tendues de la taille d’un appartement de trois chambres, produisent de l’électricité. On appelle ce procédé l’éolien aérien et elles sont là pour alimenter l’île en électricité. Lancées en décembre par la société allemande SkySails Power, cette éolienne aérienne est le premier système « d’énergie éolienne aéroportée » (AWE) commercial entièrement autonome au monde. Pour le moment, au stade expérimental, le système AWE pourrait être l’avenir de l’île Maurice. Présentation.

C’est quoi, l’éolien aérien ?

Le monde énergétique de demain devra probablement se passer des énergies fossiles et développer des voies de production à émissions nulles. Pour le moment, l’éolienne aérienne de l’île Maurice a pu, en deux mois, livrer un peu moins de 100 kilowatts d’électricité. Ce qui correspond à l’alimentation en électricité d’une cinquantaine de foyers. Ce n’est évidemment pas suffisant, mais le dispositif fonctionne et ne demande qu’à être amélioré pour atteindre les objectifs de SkySails. Selon l’Association internationale de l’énergie, l’énergie éolienne et l’énergie solaire produiront environ 70% de l’électricité de la planète en 2050. Avec l’augmentation des éoliennes, le coût de production de l’énergie produite a chuté de 40% en dix ans.

L’avenir est dans l’éolien aérien ?

Une éolienne en vol (ou aéroportée) est un système de production d’énergie où la turbine aéroportée ou la voile est maintenue en l’air, sans mât. Concrètement, elle oscille dès que le vent souffle et transmet un mouvement au sol (ou en mer) via le câble qui la retient. C’est donc ce mouvement provoqué par les vents qui est converti en électricité. Si l’île Maurice fait figure de précurseur en la matière, l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) prévoit une commercialisation pour 2025… L’éolien aérien pourrait avoir un impact phénoménal sur le marché déjà porteur de l’éolien. Et pourtant, cela ne date pas d’hier puisque la technologie a été inventée par John Adolphus Etzler en 1833 !

Les avantages de ces immenses cerfs-volants !

Pour les défenseurs de l’éolien aérien, les parcs éoliens de cerfs-volants installés dans les eaux profondes au large, présentent plusieurs avantages. Les éoliennes classiques nécessitent de condamner des milliers d’hectares cultivables et les emplacements, finiront par manquer… Au-dessus des océans, l’espace finira aussi par manquer mais ce ne sera pas pour demain. De plus les toiles tendues au-dessus des eaux n’empiètent aucunement sur des terres cultivables, source d’alimentation évidemment indispensable. Par ailleurs, les éoliennes aériennes sont très simples à acheminer sur leur lieu de destination… Et il suffit d’un câble attaché aux systèmes dans les fonds marins pour qu’elles fonctionnent. Enfin, les cerfs-volants produisent de l’électricité moins chère que les générateurs diesel dans les endroits très éloignés. A ses débuts, en 2001, l’entreprise SkySails envisageait les cerfs-volants pour tirer les navires en mer pour réduire la consommation de carburant de ces immenses paquebots… Aujourd’hui, elle mise tout sur l’éolien aérien, qui sera peut-être l’avenir de la production d’électricité ! Plus d’infos : skysails-power.com