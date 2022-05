Hydroélectricité : cette hydrolienne de 400 tonnes génère de l’électricité dans les fonds marins au large d’Ouessant

En 2015 se déroulait un petit événement dans le passage du Fromveur situé entre l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant: une petite PME bretonne qui employait à l’époque 12 personnes installait la première hydrolienne, la Sabella D10. Elle était alors la première entreprise française à avoir mouillé un prototype fonctionnel d’hydrolienne, qui avait été raccordé avec succès au réseau électrique de l’île d’Ouessant. La France se lançait alors dans l’hydrolien avec deux concessions où les courants marins étaient très forts: le passage du Fromveur, et le Raz Blanchard situé en Normandie. Ces deux spots avaient été choisis car ils représentaient à eux seuls 20% du potentiel hydrolien de la France, soit 3 GGW. La D10, avec son diamètre de 10 mètres, avait été installée à 55 mètres de profondeur. Après quelques améliorations, elle revient à Ouessant…

La Sabella D10 de retour au bercail

Cette énorme hydrolienne vient de retrouver son lieu de villégiature, où plutôt sa base, car seule la turbine avait été emmenée à terre pour des améliorations. La Sabella D10 équivaut à un immeuble de 5 étages, capable d’injecter 1 MW dans le réseau électrique de l’île d’Ouessant. En 2015, lors de sa première immersion, elle était capable de fournir 5% des besoins électriques de l’île. En 2018, elle avait dû subir quelques opérations de maintenance à terre à la suite d’un défaut, puis en 2020, une première tentative d’immersion avait été réalisée; tentative avortée à cause d’un défaut d’étanchéité. Deux ans plus tard, les améliorations ont été apportées, l’étanchéité revue et corrigée, la Sabella devrait donc retrouver ses pénates !

Zoom sur la Sabella D10

L’hydrolienne est impressionnante, haute comme un immeuble de cinq étages et pesant plus de 400 tonnes… De fabrication française, elle est le prototype qui servira à concevoir la D12, une autre hydrolienne de 12 mètres de diamètre. Deux modèles D12 seront d’ailleurs immergés au large d’Ouessant dans le cadre d’un projet énergétique porté par le producteur d’énergie renouvelable français Akuo Energy. En couplant les trois hydroliennes, une éolienne, de l’énergie solaire et un stockage en conséquence, les besoins de l’île pourraient être couverts à 65 %. Cette charmante petite île bretonne accueille toute l’année 800 habitants qui ne sont pas raccordés électriquement au continent. A Ouessant, l’électricité viendrait donc de la mer d’Iroise, et ce serait une excellente nouvelle pour les insulaires.

Mais au fait, comment fonctionne une hydrolienne ?

L’hydrolienne est un mode de production d’énergie renouvelable qui fonctionne en utilisant la force des courants marins. Elle génère une énergie mécanique qui produit de l’électricité propre, renouvelable et surtout, inépuisable. La structure de l’hydrolienne utilise en fait l’énergie cinétique des courants et des marées afin de créer une énergie mécanique transformée en électricité. Le passage de Fromveur réunit donc toutes les conditions : fonds marins, courants forts, marée, etc. On peut comparer une hydrolienne à une éolienne pour le fonctionnement, mais elles n’utilisent pas la même source d’approvisionnement. Elle a cependant l’avantage de ne pas dépendre des conditions météorologiques et est donc plus fiable que l’éolienne: les courants sont toujours présents; les vents, eux, ne sont pas toujours suffisamment intenses pour produire de l’électricité.