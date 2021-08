Farwind Energy : un innovant voilier hydrolien qui capture l’énergie en haute mer

Notre société exploite plus que jamais les ressources de la Terre. De plus en plus de personnes se mobilisent afin de trouver des solutions qui réduiraient cette exploitation. C’est le cas notamment d’une startup nantaise issue de Centrale Nantes. Son objectif est de développer et commercialiser des solutions afin de produire de l’énergie à partir de l’énergie éolienne. L’un des projets de la startup Farwind Energy est un voilier hydrolien. Le test du prototype s’est déroulé sur le lac de Vioreau à côté de Joué sur Endre en Loire-Atlantique.

Qui est Farwind Energy

Farwind Energy est une startup nantaise fondée en juillet 2020 et issue de Centrale Nantes. La startup est spécialisée dans la recherche de solutions dans la production d’énergie. Cette production d’énergie est faite à partir d’énergie éolienne capter en haute mer et mettant en œuvre la technologie du navire à énergie.

A sa tête, Aurélien Babarit, co-inventeur de la technologie ainsi qu’ancien chercheur à l’Ecole Centrale de Nantes, Arnaud Poitou, ancien directeur de l’Ecole Centrale de Nantes et également Felix Gorintin, ancien directeur des opérations du bureau d’études.

Le projet de Farwind Energy

La naissance du projet résulte d’un constat fait par la startup. Selon elle, l’énergie du vent serait amplement suffisant pour subvenir aux besoins de l’humanité. Mais pour cela, il faudrait que l’Homme soit capable de capter l’énergie du vent là où son intensité est au maximum. Cependant, c’est en haute mer que l’énergie du vent est la plus intense. Mais des éoliennes en très haute mer auraient un coût énorme de part leur ancrage et leur raccordement.

C’est alors que Farwind Energy développa la première technologie qui est capable de capter cette ressource : des voiliers hydroliens. Cette énergie produite sur les voiliers possède trois avantages non négligeables :

aucun conflit d’usage et notamment avec la pêche

les risques géopolitiques sont faibles, la ressource exploitée par cette technologie se situe dans les eaux internationales

comme les navires se déplacent, il est possible de les guider en temps réel vers les meilleures zones d’exploitations. Ce qui a les avantages d’augmenter le facteur de charge, d’augmenter le taux d’utilisation des équipements de conversion d’énergie. De ce fait, le coût de l’énergie produite est optimisé.

L’essai du voilier hydrolien

Le prototype du voilier hydrolien est en réalité un catamaran qui s’équipe d’un hydrogénérateur et d’un rotor Flettner, télécommandé depuis un navire accompagnateur. La construction du prototype s’est fait à l’échelle 1/14ème pour son essai. Le rotor Flettner installé sur le catamaran est un système de voile rotative très performant pour les vents de travers. Ce rotor équipe de plus en plus de navires commerciaux afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime.

Farwind Energy a testé son prototype lors du concours de Centrale Nantes dans le cadre d’un projet Weamec soutenu par la région des Pays de la Loire. Dans un vent d’environ 8 nœuds, la performance de la téléopération, de la manoeuvrabilité du navire ainsi que sa capacité à produire de l’énergie ont été validés par la startup.

Ses résultats confirment deux hypothèses. La première est que pour un navire de 80m de long, la puissance électrique fournie est de plus de 2MW avec des conditions de vent classiques. La deuxième hypothèse est que la production annuelle d’énergie électrique, c’est-à-dire 10 GWh, permettrait une production d’hydrogène vert à un prix attractif.

Le financement de ce projet

Avec une équipe comptant aujourd’hui 10 personnes, Farwind Energy est en pleine croissance. Afin de financer le développement du voilier hydrolien, la startup a levée des fonds de 1 million d’euros. Farwind Energy bénéficie également du soutien de BPI France, Atlanpole, ESA BIC ainsi que celui d’Airbus Développement.