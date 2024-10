NoviOcean dévoile un générateur électrique qui combine l’énergie houlomotrice, éolienne et solaire

L’entreprise suédoise NoviOcean fait progresser le domaine des énergies renouvelables en concevant une centrale électrique hybride ultra-révolutionnaire. Brevetée dans 20 pays (EP3469208B1, MA57932A1, NZ749891B2, entre autres), celle-ci exploite trois sources d’énergie renouvelables (le vent, le soleil et les vagues) pour produire de l’électricité 24 h/24 et 7 jours/7. Dans des conditions moyennes/optimales, cette technologie délivre une puissance de 400/1000 kW. Avec ce convertisseur d’énergie hybride, la société entend participer activement à la transition énergétique. Notons que pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, les énergies propres et renouvelables sont fortement sollicitées en raison de leur faible impact environnemental.

Combinaison de trois sources d’énergie renouvelables

Le convertisseur d’énergie hybride développé par la société NoviOcean se démarque par son design en forme de radeau rectangulaire (mesurant 38 mètres de long et 4 mètres de haut à grande échelle) et sa capacité à combiner trois sources d’énergie renouvelables. Une approche qui a impressionné le jury au concours Startup 4 Climate. L’entreprise suédoise indique que cela leur permet de tirer parti des atouts de chaque source et d’atténuer les faiblesses des autres, créant ainsi un système plus efficace et plus résilient. Outre la centrale houlomotrice, cette technologie est équipée de six éoliennes verticales qui génèrent ensemble 300 kW de puissance, ainsi que des panneaux solaires d’une capacité comprise entre 50 et 80 kW. Avec cette combinaison, le système hybride atteindrait une capacité totale d’environ 1 MW, avec un facteur de capacité moyen de 40 %.

Une efficacité appuyée par différents tests

NoviOcean affirme que son convertisseur d’énergie hybride a été soumis à des tests rigoureux pendant plusieurs années. Après les premiers tests, effectués notamment dans des piscines à vagues en Angleterre et en France, la technologie a subi une phase de test de deux ans sur un banc d’essai à l’Institut royal de technologie (KTH) de Stockholm. L’entreprise souligne également que depuis un an, ils ont testé une version miniature de 6 mètres de long dans un environnement réel, au large de Lidingö à Stockholm. Tous les tests effectués par la société suédoise ont permis de démontrer l’efficacité du convertisseur d’énergie hybride, aussi bien en mer que dans des piscines à vagues et des bancs d’essai. Selon eux, hormis la performance et l’efficacité de cette technologie, la combinaison des trois différentes sources d’énergie garantit un approvisionnement plus constant. Lorsque les éoliennes et les panneaux solaires ne fonctionnent pas, les vagues continuent de produire de l’électricité pendant plusieurs jours.

Un projet pilote à grande échelle en vue

NoviOcean prévoit de mettre en œuvre un projet pilote à grande échelle. Elle envisage de s’implanter au large des côtes norvégiennes, où les vagues et le vent offrent, selon elle, la combinaison parfaite pour sa technologie, mais aussi le long des plateaux continentaux de l’Amérique du Nord et du Sud. Elle projette également de construire une usine pilote offshore, intégrant des éoliennes houlomotrices, des éoliennes verticales et des cellules solaires. Actuellement, l’entreprise suédoise est en pourparlers avec des sociétés d’énergie éolienne offshore en vue d’un éventuel partenariat.

Le fondateur et PDG de NoviOcean, Jan Skjoldhammer, indique cependant qu'ils font face à des défis financiers. D'après lui, malgré les subventions d'environ 2 629 000 € de l'Union européenne et de la Suède, la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le secteur des énergies renouvelables est relativement coûteuse. Plus d'informations : noviocean.energy.