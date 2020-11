Tiny-House : cet artisan du Mans fabrique des petites maisons sur roues, et c’est un succès fou !

On ne sait pas si le confinement est responsable de l’engouement actuel pour les Tiny-Houses, mais elles sont devenues des petites maisons incontournables. Ce n’est pas Sébastien Leparc, un fabricant de micromaisons installé à La Guierche (72) qui vous dira le contraire.

L’habitat alternatif séduit de plus en plus de monde et notamment des citadins qui veulent s’offrir un espace minimaliste pour prendre l’air. Le confinement a semble-t-il fait prendre conscience aux citadins que le grand air était nécessaire. Installé depuis trois dans la Sarthe, Sébastien croule sous les demandes sur son site La Tiny Mancelle… Enfin un marché qui se porte bien même pendant la crise !

Les Tiny-Houses de Sébastien sont toutes en bois, compactes (entre 15 et 20 m²) et évidemment déplaçables à volonté. Et ce, même sur un terrain non constructible. Rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de construire pour poser une tiny-house sur un terrain. Les Tiny-Houses sarthoises peuvent être raccordées au réseau d’eau ou sur réserve, et elles sont équipées de panneaux solaires.

Des petites maisons écologique

Comme toutes ces petites maisons écologiques, les Tiny-House sont personnalisables à souhait ! Et bien entendu, acquérir une maison comme celle-ci est un retour aux sources, mais surtout une prise de conscience que le juste nécessaire peut suffire à vivre correctement !

Un tarif abordable

Concernant le coût de fabrication, il faut compter environ 30 000€ en passant par Sébastien. Attention cependant, la demande actuelle est très forte ! Si vous commandez maintenant, vous pourrez espérer pendre la crémaillère à la fin du printemps 2021… C’est donc encore possible pour un été au grand air et au beau milieu de la Nature… Cet été, on pourrait voir de nombreuses Tiny-Houses lors des chassés-croisés estivaux et sûrement une Tiny Mancelle !

Designer / Sébastien LEPARC

Site officiel : latinymancelle.wordpress.com

Page Facebook : La Tiny Mancelle

