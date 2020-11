Après les terribles incendies en Australie, le WWF lance un programme de reforestation avec des drones !

Souvenez-vous de l’été 2019, les images des feux dévastateurs en Australie tournaient en boucle sur les réseaux sociaux. Les terribles images des forêts réduites à néant et des animaux sauvages qui fuyaient le brasier avaient ému le monde entier !

Les incendies ont laissé des paysages apocalyptiques qu’il faut maintenant restaurer. Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) vient de lancer une opération de végétalisation. Et pour ce faire, ils utiliseront des drones capables de replanter environ 40 000 graines par jour. Il s’agit d’une urgence capitale pour la faune locale désormais privée d’habitat !

Les drones utilisés sont spécialisés dans la dispersion de graines. Ils vont être testés pour la première fois en Australie pour que la brousse renaisse de ses cendres. Selon Dermot O’Gorman, directeur WWF en Australie, le programme qui sera mis en œuvre permettra, à termes, de doubler la population de koala à l’Est du pays. Les koalas ont payé un lourd tribut à ces gigantesques incendies : au moins 12% d’entre eux sont morts.

11 millions d’hectares partis en fumée

Les dispersions de graines se feront prioritairement dans le sud-est de Queensland, l’East Gippsland de Victoria et le nord de la Nouvelle-Galles du sud. Rappelons que ce sont plus de 11 millions d’hectares qui ont brûlé entre octobre 2019 et janvier 2020. Quatre mois d’enfer ! Et il faudra des dizaines d’années pour reconstruire ce paysage. Les drones pourraient être une solution rapide et efficace. La proposition du WWF est d’ailleurs la meilleure que le pays ait reçu jusqu’à maintenant.

Photo d’illustration Phillip Wittke / Shutterstock

D’autres initiatives comme celle d’Owen Colley, qui avait récolté 240 000 dollars pour sauver les koalas avaient touché le monde entier. Owen avait fabriqué des petits koalas décoratifs en argile pour les vendre 50€ pièce ! Il avait ensuite reversé l’argent récolté à « Wildlife Rescue South Coast. », une association qui vient en aide aux animaux victimes des feux de brousse en Australie.

Photo d’illustration Diana Grytsku / Shutterstock