L’invention géniale d’un « parapluie volant » qui vous suit pendant vos déplacements

Que faites-vous lorsqu’il pleut ? Vous mettez une capuche, ou utilisez un parapluie, et c’est assez logique. Le parapluie est un objet inventé en 1705, et depuis cette date, il n’a pas réellement changé. Bien entendu, les matières ont évolué, le poids aussi, et parfois, ils sont aussi devenus des « parapluies inversés », comme expliqué dans cet article. Inversé ou non, le parapluie est toujours encombrant, monopolisant une de nos mains pour l’utiliser. Un jeune inventeur, un peu loufoque peut-être, a imaginé un parapluie piloté par un drone, qui vous suit lorsqu’il pleut. Sur sa chaîne YouTube, I Build Stuff, il présente son étrange parapluie. Je vous invite à découvrir une invention, qui, à mon avis, ne devrait pas faire un carton commercial, mais allez-savoir ! Découverte.

Un parapluie volant, mais kézako ?

Avant de vous présenter cette invention, je dois vous avouer qu’en regardant la vidéo, j’ai d’abord pensé aux inconvénients. Le parapluie présenté par le jeune inventeur, est un parapluie lambda, cependant il recouvre un petit drone. Ce dernier doit évidemment être piloté par les deux mains du porteur, condamnant ainsi tout autre geste ! De plus, à moins d’avoir une caméra sur la tête, il faut lever les yeux pour que le drone vous suive. Cela pourrait provoquer quelques rencontres fortuites avec un poteau ou un piéton. Techniquement maintenant, je trouve l’invention plutôt rigolote, et d’ailleurs, c’est un peu le but de la chaîne YouTube.

Entrons dans le cœur du parapluie volant !

Le parapluie volant est équipé d’une technologie électronique avancée et de composants imprimés en 3D, lui permettant non seulement de flotter dans les airs, mais également de se déplacer rapidement, procurant une protection continue contre la pluie à son utilisateur. Au départ, l’équipe de la chaîne, I Build Stuff, pensait qu’il suffirait d’ajouter des hélices, puis d’intégrer un drone pour faire voler le parapluie. En réalité, cette équipe a dû surmonter de nombreux défis et à quelques ajustements techniques pour faire fonctionner le système. Et, c’est avec l’impression 3D, qu’ils ont relevé le défi. En effet, leur invention repose sur une structure en croix composée de pièces imprimées en 3D qui s’étendent au-delà du parapluie. Aux extrémités de cette structure, de petites hélices tournent rapidement, soulevant le parapluie dans les airs. Le choix de tubes en fibre de carbone, à la fois légers et résistants, permet de faciliter l’ascension du parapluie tout en entraînant le drone de manière efficace.

Et, le contrôle du parapluie, comment se fait-il ?

Comme je vous l’ai dit, c’est peut-être là que le bât blesse ! En effet, deux solutions : utiliser le parapluie pour soi, et donc piloter le drone, les yeux en l’air, ou l’utiliser pour quelqu’un d’autre, et en conséquence suivre ladite personne. Rassurez-vous, cette invention n’est pas prévue en production à grande échelle, mais elle mérite au moins d’être connue. D’ailleurs, pour régler le problème cité, l’inventeur envisage d’ajouter une caméra, et de programmer son parapluie volant afin de suivre l’utilisateur sans contrôle manuel. Des collisions de parapluies volants à prévoir à mon avis ! Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur la chaine Youtube I Build Stuff. Et, vous ? Aimez-vous découvrir des inventions même si celles-ci peuvent sembler loufoques et sans avenir commercial ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .