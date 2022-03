Connaissez-vous le parapluie inversé ? Une invention simple mais terriblement efficace !

Traditionnellement, le mois de mars est celui des « giboulées », ces énormes averses de pluie qui arrivent sans prévenir et qui vous trempent jusqu’aux os. Cette année, nous n’avons pas encore subi ce phénomène climatique, mais le mois de mars n’est pas encore terminé… En matière de gadget, il existe une innovation qui pourrait être une invention qui restera dans l’Histoire… des parapluies ! Quoi de plus désagréable qu’un parapluie qui s’envole au moindre coup de vent, et qui trempe votre intérieur lorsque vous le refermez ? La marque Kazbrella invente le parapluie inversé compact, et on va vous expliquer en quoi cette invention pourrait être révolutionnaire !

C’est quoi un parapluie inversé ?

Un parapluie classique se referme en un cône avec les baleines qui viennent se coller au manche; le parapluie inversé, lui, se referme à l’envers, c’est-à-dire que les baleines se replient toujours le long du manche, mais vers l’extérieur. Grâce à cette conception, le parapluie résiste beaucoup mieux au vent puisque cela ne le « retourne » pas, comme c’est le cas avec un parapluie classique !

Pourquoi est-ce une invention géniale ?

La première fonction d’un parapluie est de nous protéger de l’averse qui s’annonce, évidemment… C’est, en tout cas ce que l’on demande à cet objet, mais avouons qu’un parapluie classique, se plie, s’envole, se retourne et que l’on finit souvent trempé malgré sa présence ! En se repliant sur lui-même vers l’extérieur, il est donc plus dur à retourner. Mais surtout, lorsque vous le replier, l’eau emmagasinée coule à l’intérieur du tissu, sans aucune éclaboussure… Cette fermeture parfaitement pensée est aussi très utile à l’intérieur, vous éviterez ainsi de mouiller votre sol avec l’égouttage du parapluie !

En poussant un peu le concept, vous pouvez même récupérer l’eau en mettant une plante verte près de l’endroit où vous rangez votre parapluie ! De plus, ces modèles possèdent une poignée pratique en forme de C, qui permet de l’accrocher facilement et surtout de le tenir fermement pendant son utilisation. Certains marques proposent également des bandes réfléchissantes pour être vus dans la nuit. Ces parapluies sont résistants au vent, et sont en acier inoxydable, ce qui les empêche donc de rouiller. Avec une ouverture et une fermeture entièrement automatiques, il suffit d’appuyer sur un bouton pour l’ouvrir ou le refermer. Compacts et légers, ces parapluies d’un nouveau genre se transportent facilement et sont pratiques à ranger.

Où trouver un parapluie inversé et combien ça coûte ?

Vous ne vous ruinerez pas avec ce gadget qui peut s’avérer bien utile; le modèle Shedrain est vendu dans plusieurs enseignes à l’étranger, mais ne semble pas disponible en France, ou alors moyennant des frais de port assez conséquents comme chez Bloomingdale’s, Walmart ou Dillard’s. Sur ces sites, le parapluie inversé est vendu aux alentours de 25 € hors frais de port, mais vous pouvez trouver des modèles similaires sur Kazbrella ou Amazon France pour à peu près le même prix. Le parapluie inversé de marque Yooshane est disponible au prix de 24.99€ et éligible à la livraison Prime. Nous n’avons pas testé ces parapluies inversés, mais il semblerait que la plupart des acheteurs du Shedrain, Yooshane ou encore Kazbrella soient ravis de leurs achats !

Yoophane Parapluie Pliant Resistant au Vent, Parapluie Inversé Automatique, Parapluie Homme Femme Compact avec Bande Réfléchissante, Mini Parapluie de Voyage, Noir ☂【Conception de Bandes Réfléchissantes】Le parapluie pliant amélioré est entouré de bandes réfléchissantes, qui rappellent les véhicules et les piétons à 360 °. Offrir une sécurité... Promo