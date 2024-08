Vinayan Ravikumar (ré)invente le parapluie « origami » avec le Bloombrella inspiré de la NASA

En Seine-et-Marne, où je réside depuis toujours, le mois de juillet est habituellement synonyme de temps estival avec des températures agréables. Cette année, le mois de juillet fut davantage un temps d’automne que d’été. La pluie, je n’en peux plus, et j’espère bien trouver le soleil lors de mes congés, dans le sud de la France. J’ai besoin d’un peu de chaleur et de pouvoir sortir ma crème solaire ! Chez moi, c’est le parapluie qui est de mise, il est de sortie, tous les jours ou presque. Le parapluie, c’est ce qui a inspiré un designer, Vinayan Ravikumar ! Cet accessoire n’est pas celui qui reçoit le plus d’innovation, mais lui a imaginé un modèle en forme de fleur, qui s’appuie sur le pliage en origami, le Bloombrella. Découverte.

Il se plie et déplie comme un origami

Et, pourquoi pas ? Nous avons déjà parlé de plusieurs innovations de parapluies, comme le parapluie pour deux personnes ou le parapluie mains libres. Cet objet inspire, c’est peut-être parce qu’il n’a quasiment pas évolué depuis son invention en 1710, par un certain Jean Marius. Vinayan Ravikumar a décidé de le réinventer. Il a créé le Bloombrella, un parapluie qui s’ouvre comme une fleur. Plusieurs sources l’ont inspiré comme l’origami, un art de pliage japonais. Mais, il s’est aussi inspiré du Starshade de la NASA pour concevoir son invention. En effet, le tissu du Bloombrella se déploie à partir d’une grappe pliée pour former un parasol octogonal parfait, protégeant aussi bien du soleil que de la pluie. Enfin, une autre inspiration, pour le résultat final : la fleur de dianthus, permet au parapluie de se déployer de manière presque magique.

Une technologie inspirée par la NASA

Le concept de Vinayan Ravikumar trouve ses racines dans le mécanisme du Starshade de la NASA, un masque spatial destiné à révéler les exoplanètes en occultant leur étoile. Ce dispositif complexe, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a inspiré le designer qui a utilisé des techniques d’origami pour recréer la manière dont le Starshade s’ouvre. Le résultat est un parapluie unique, dont l’ouverture et la fermeture sont hypnotiques. Le tissu du Bloombrella se plisse et se déploie en une forme géométrique. Ce parapluie redéfinit ainsi la fonction et l’esthétique des parapluies traditionnels, en alliant innovation et praticité.

Un système innovant

Selon Vinayan Ravikumar, le parapluie est un objet fascinant, souvent sous-estimé par les designers, contrairement aux chaises, voitures ou lampes. Néanmoins, et je peux en attester, il est aussi indispensable qu’une chaise ou qu’une table. En réalité, le créateur a revisité le mécanisme du parapluie, qui fonctionne, ici, grâce à une action de torsion plutôt qu’à une pression de bouton ou une poussée. Ce mécanisme permet aux tiges métalliques de s’ouvrir, déployant ainsi le tissu en Tyvek, un matériau résistant et imperméable.

Le prototype utilise également des matériaux classiques comme l’aluminium et le plastique pour les composants mobiles. Le Bloombrella est, pour le moment, un concept. Il n’est pas prévu qu’il soit commercialisé, néanmoins, ce parapluie pourrait, un jour, révolutionner notre manière de nous protéger de la pluie. Et, sincèrement, il a de la « gueule », non ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .